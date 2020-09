YASA MA

Kamu Görevlileri Yasasında ; Kamu personelinin, çalışma saatlerini , personel dairesi önerisi ile bakanlar Kurulu belirler , der..

Yani, İlgili dairenin amiri değil,

Daire müdürü değil,

müsteşarı değil,

Başbakan değil

Hakim değil

Yargıç değil

Cumhurbaşkanı hiç değil.

"BAKANLAR KURULU" belirler der..

Bu yasayı yapan da bizim köyün muhtarı değil KKTC meclisi..

Bu gün yüksek mahkeme başkanı bir röportajında, mahkemelerdeki bazı birimlerin ( ki onlar da kamu çalışanı) rotasyonla çalıştığını söyler, ( yani bir kısım personel evde, bir kısım işte)

Sayın başkanın karşsindaki gazetecinin yerinde ben olsaydım , şu soruyu sorardım :

Sayın başkan, personelin bu şekilde çalıştırması ile ilgili bakanlar kurulundan elinzde herhangi bir yasa, tüzük, veya en azından bir genelge var mi? diye sorardım..

Yok böyle birşey, sadece başbakan bir ziyaretinde tamamen popülist bir açıklama ile "isteyen daireler rotasyon yapabilir dedi".. Öneri bakanlar kurulunda kabul edilmedi bile..

Asıl sıkıntı, burada "Hoca, cemaat ilişkisinden çok, direk caminin temellerinden, camiyi ayakta tutan kolonlardan bahsediyorum...

(Ediz Uzun)





HERKES LAYIK OLDUĞU YERDEDİR

Çevremizde bıraktığımız etki layık olduğumuz yerdir. Ve hepimiz tutum ve davranışlarımızın yansımalarını yaşarız.

Kimse kimseye itibar bağışlayamaz.

Kimse kimseyi saygın bir kişi hâline getiremez.

Statülerden elde edildiği düşünülen itibar, şayet hak edilmemişse vicdanlarda yer bulamaz. Yapaydır. Statü ile birlikte kaybolur gider.

Tersi de mümkündür.

Sosyal koşulların verdiği imkânlarla, başkalarının yardımına koşarak, başkalarının hayatlarını kolaylaştırarak, güler yüz ve samimiyetle insanlara hizmet ederek, gönüllerde zirveye çıkanlar da olabilir.

Sosyal koşulların geçici unvanlar, statüler sunduğu ancak kendi piyasasında bile saygınlığı olmayan kişilere de her dönemde rastlarız.

Unvan sahibi olmak, varlıklı olmak, insanı her zaman saygın yapmadığı gibi; küçük bir dünyada, kendi küçük işleriyle meşgul olan insanlar da sıradan kişiler olarak düşünülemez.

Kıt kanaat geçinen ama çevresindekilerin saygınlığını kazanmış birçok insan tanırız.

Kendi kendimizi tartamayız. Çoğu zaman tanıyamayız bile. Ama toplumun, çevrenin, insanların vicdanı duyarlı bir terazidir. Yerimiz ve asıl değerimiz de, bu terazinin bizi tarttığı kadardır.

(Gizem Özgeç)



Yav nasıl insanlar oldunuz anlamadım pandemi diye kıçını yırtanlar hep dışarda yeme içme derdinde, esnaflar kan ağlıyor her gün kepenkler indiriliyor ama bazıları 2000 araca benzin koydurarak gövde gösterisi yapmaya çalışıyor olmayan akılları ile, insana saygı olmayan bir ülke düşünün sağlık çalışanları çoğu zaman evine gidemiyor aileleri zarar görmesin diye, ama bazıları koltuk sevdası peşine bütün halk ile dalga geçercesine gösteriş pesinde kime ne anlatacaksınız çok merak ediyorum. Bırakın insanlar ile dalga geçmeyi olmayan beyinleriniz ile uğraşmaktan usandık bu ülkeye zarar veren kim varsa hakkımı helal etmiyorum yazıklar olsun....

(Salih Kaplan)





Türkiye, Libya-Suriye ve Doğu Akdeniz cephesinde, hak ve menfaatlerine yönelik saldırılara odaklanmışken ve bu coğrafyadaki gerek KKTC’nin, gerekse Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin gaspına yönelik bazı oyunların önüne geçmişken, Ermenistan’ın bu sabah Azerbaycan’a gerçekleştirdiği saldırı, Türkiye’nin Libya-Suriye-Doğu Akdeniz cephesinde yoğunlaşmasını manipüle etmeye ve egemen güçlerin (başta Rusya olmak üzere) bu coğrafyadaki plan ve emellerini gerçekleştirmeye yöneliktir. Zamanlama manidardır ve Ermenistan böylesi bir saldırıyı tek başına planlamamıştır.

Egemen güçler Ermenistan’a bu saldırıyı düzenletirken, Türkiye’nin tam odaklanmasının Doğu Akdeniz cephesinden kayacağı, başka yönlere çekileceği, hem bu cephedeki hak ve menfaatlerinin korunmasının zor olacağını, hem Azerbaycan’ın haklarının korunmasının zor olacağını planlaması ve hesabı içerisindedirler.

Bu durumdan dolayı, bizim KKTC olarak hem bizim hem Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin gaspına yönelik bu oyunları bozmak adına halkıyla ve Devletiyle bir bütün olarak söylem, eylem ve fiillerimizle Azerbaycan ve özellikle de Türkiye’nin yanında olduğumuzu gösterme zamanıdır. Siyasilerimizin böyle bir iradeyi ortaya koymaları ve halk olarak bizim de bu iradenin yanında yer aldığımızı gösterme zamanıdır.

(Hilmi Öztemiz)



Evet arkadaşlar su tankeri avına çıkmış bulunuyorum. Lefkoşa Belediyesi 5 günün sonunda suyun ne zaman geleceğini söyleyemeyeceği bilgisini verdi. Durum ortada

(Selda İçer)



Hepimiz adaletten bahsediyoruz ama hak ya da haklı bulmak değil amacımız. Bizden taraf olanı adalet zannediyoruz. YAPMA İNSANOĞLU!

(Alev Şensoy)