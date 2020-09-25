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Sosyal Medyanın Sesi

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Sosyal Medyanın Sesi
 
Dünya’nın en saygın üniversiteleri dahi pandemi sebebiyle uzaktan eğitimi tercih ederken, aksi bir uygulama tabi ki beklenemezdi. DAÜ bunun altından başarılı bir şekilde kalkacak, bölge ve KKTC için önemi çok daha iyi anlaşılacaktır...
(İbrahim Avcı)
 
 
Son günlerde beni çok sayıda futbolcular ve aileleri arıyor ne diyorlar Biliyormusunuz "abi her kafadan bir laf çıkıyor, ağzı olan konuşuyor. Yok futbol başlasınmı, başlamasın mı?
ve bana soruyorlar, Avrupa'da, Türkiye'de Futbol oynanıyor, bizim burda halen tartışıyorlar.
Bana bazı futbolcular ve aileler ne diyorlar biliyor musunuz bizlerde Güneye geçip
Orda oynayacağız diyorlar.
(İbrahim Özsoy)
 
 
Sözüm sadece anlayışsız kalpleri körelmiş insanlara ;öğrencileri zor durumda bırakan o ev sahipleri şimdi noldu? Bir de kirayı döviz olarak alan kuru sabitlemeyen beni ilgilendirmez diyen vicdansızlar kaç depozito önden istiyorsunuz ? Olan esnafa oldu Allah yar ve yardımcıları olsun
(Ogün Dursun)
 
 
Seçim üstü evime anketör yollayan gaste, adımı numaramı soracağına, sen önce web sitene künyeni yaz! Pandemiydi seçimdi derken internette her gün mantar gibi yeni bir gaste çıkıyor.
(Serdar Eren)
 
 
Futbolumuz üzerinden ,birileri birileriyle hesaplaşma derdine düştü. En ufak olayda bile hürra vurun abalıya.
Bir tarih verildi ,oda yarın. Biraz sabır be arkadaşlar. Birbirimizi kırmak dökmek için fırsat kolluyoruz.
Kaç tane futbol emekçisiyiz bu küçücük ülkede?
Karşılaştığımız zaman birbirimizin yüzüne bakamaycak duruma gelmeylim. Yada söyleyip yazdıktan sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranacak kadar yüzsüz olmaylım.
(Kemal Köseoğlu)
 
 
Rum bir diplomattan Reuters’e, “Türkler zekice bir oyun oynuyor. Yunanistan'la yakınlaşarak bizim diğer ülkelerle aramızı açmaya çalışıyorlar. Kenara itilmiş gibi görünüyoruz.”
Rum diplomat haklı!
Türkiye, bölge ülkelerle diyaloğu ilerlettiğinde; “Rumlar elindekinden de olacak.”
(Sefa Karahasan)
 
Çıkarlarınız ve menfaatleriniz uğruna eğriye eğri doğruya doğru diyemediğiniz müddetçe gün gelecek ceremesini sizde ödeyeceksiniz....
(Ramadan Deniz)
 
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