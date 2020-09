Belki tekrar olacak ama; önce sağlık, sonra ekonomi. Sağlıkta attığınız her adım, ekonomide yeni hasarlar doğurabiliyor. Sonra bunu aşmak için, "daha çok çalışmak" gerekiyor.

Ne tartışıyoruz biz şimdi?

Hangi kamu kurumu, ne kadar vardiyalı çalışacak. Öneriler:

"Kamu çalışanı bir dolu bir boş yapsın..."

Maaş da öyle ödenecek mi? 1 gün ödenekli, bir gün ödeneksiz...

Tabii ki hayır...

Derdim şu... Özel sektörde her gün kapanan işyerlerine yenileri, işsiz kalan insanlara onlarcası eklenirken; ve daha çok üreterek açığı kapatmak gerekirken...

Örgütlü sendikaların, "bastırır alırız" mantığı... Alacaklar da...

Bu sendika düşmanlığı falan da değil...

Atılması şart her olumlu adım, eleştiriyle yerle bir ediliyor, cumhurbaşkanlığı seçimine kurban ediliyor.

YÖNETEMEME sorunu da işte tam da bu. ne seçim bitiyor, ne parti içi seçim, ne yerel, ne genel... Ve her seçim, daha fazla "taviz" ve mantıksız uygulamalarla bizi içten içe kemiriyor.

Herkes "bir kendi" önemli. Ya memleket....?

(Hüseyin Ekmekçi)





Bu memlekette "Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar" ama "Doğru için mücadele edenin malını yakarlar".

Yazık. Ayıplar olsun. Bu iş böyle kalmamalı, kundakçı-kundakçılar-azmettirenler mutlaka yakalanıp hapsi boylamalı.

Doğru yaptığı için karavanı yakılan Belediye Başkanı Mustafa Zurnacıar ve yangından malları zarar gören diğer insanlarımıza geçmiş olsun.

(Mehmet Seyis)



Yeni Boğaziçi Belediyesi tarafından "karavan" alanında yürütülen çalışmalarda dün gün boyu ve gece yaşananlarla birlikte, artık yeni bir durumla karşı karşıya kalınmıştır. Tüm devlet birimlerinin yasal yetki ve sorumlulukları çerçevesinde hareket etmesi gereken bu konuda, diğer tüm ciddi konularda olduğu gibi, hükümet makamları susmayı ve sadece bakmayı tercih etti.

Konuya birinci derecede taraf olan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Orman Dairesi bırakın harekete geçmeyi, ağzını açıp tek kelime dahi etmedi.

Güvenlik güçleri ve belediye ile yurttaşı karşı karşıya getiren bu sessizlik, yaşanmış ve yaşanması muhtemel şiddet olaylarının da davetiyesidir.

Yasaların emrettiği sorumluluk ve yetki çerçevesinde işlem yapan Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın, olaylara konu alanı, tüm yurttaşların eşit biçimde yararlanabileceği bir tesise dönüştürme kararlılığını desteklemek ve takipçisi olmak her birimize düşen bir yurttaşlık görevidir.

Bizler, Bedi's Piknik alanı, Mersinlik Piknik Alanı, Dikmen eski taş ocağı, Silver Beach sahili, Kumyalı ve daha pek çok yerde yaptığımız gibi, halkın ormanlarının, halkın belediyeleri ile işbirliği yaparak, halkın kullanımına açık tutulması gerektiğini düşünüyor ve olayları da bu bakış açısıyla değerlendiriyoruz.

(Erkut Şahali)



Annem ve babam temaslı olarak 1 haftadır karantinadalar. 60 yaş üstü deler. Babam Koah hastası, evinde bile kapalı oda içerisinde duramaz. 1 haftadır kapalı odanın içindeler. Çok şükür herhangi bir semptomları yok ama, pcr testi yapılmadılar. Burdan sesleniyorum ilk testlerinin negatif çıkmaları halinde onların evlerinde izole olmaları şartıyla ev karantinasına gönderilmelerini istiyorum. Girne gümrükte pozitif vakayla bir çok temaslı olmasına rağmen karantinaya alınmadılar. Bu çifte standardı kabul etmiyorum..Limanda işler yürüsün diye kimseyi karantinaya almayacaksın, ama 60 yaş üstü Koah hastası insanı, kapalı alanda kaldığı zaman bile daralan insanı küçük bir odanın içine hapsedeceksin. Burdan sesleniyorum Onların ya ev karantinasına yada daha ferah bir yere alınmalarını istiyorum Sağlık Bakanlığı'na çağrımdır.

(Ufuk Aydoğan)



Bütün Seçilmiş ve Atanan Yönetenlerimiz:

Futbolcusundan başkanına, Kampçısından belediyesine, gazetecisinden okuyucusuna ,doktorundan hastasına, öğretmeninden velisine, özelinden Kamu çalışanına, işçisinden işsizine, esnafından tüccarına, adayından seçmenine kadar...

"İnsanınız parçalanıyor, dağılıyor."

Farkında mısınız?

(Eralp Şerifoğlu)