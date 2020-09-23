

Bugün Yeni Boğaziçi Belediyesinin karavan bölgelerinde uygulama yapmak için gönderdiği kolluk ( zabıta ) memuru meslektaşlarımı soğukkanlılıklarından dolayı kutlarım, ancak bir gerçek daha ortaya çıkmıştır ki zabıta memurları da genel kolluk görevlileri gibi risk altındadır, bu kapsamda ekipman olarak ,yasa ve tüzük olarak maalesef hiçbir bakanlık başta yerel yönetimler belediyeler adım atmamaktadır, kendimizi koruyacak hiçbir aksam ekipman yasamızda yoktur, artık bu tür yıkım, mühürleme v.s gibi olaylara gittiğimizde Allahınan canımız ile gidiyoruz lütfen bizleri de artık duyunuz görünüz, risk ödeneği, caydırıcı aksamları yasa gücünde kararnameler veya reformlar veya belediyeler kendi içlerinde kolluk görevlilerinin çalışma koşullarını yenilemeli, günümüz koşullarına uyarlamalı, takviye edilmeli diye düşünüyorum.

Biz kolluk görevlileri film ya da dizi film çevirmiyoruz ne Cüneyt Arıkın’ız ne Kartal Tibet, ne Serdar Gökhan biz gerçek anlamda risk grubundaki yıkım, mühürleme, işyeri kapatma, salgınlar ile mücadele v.b işlerin bire bir içindeyiz. lütfen sesimizi duyunuz işte Yeni Boğaziçi Belediye zabıtasındaki meslektaşlarımızın bugün karavan bölgesinde yaşadıkları risk gibi .

(Bilal Dericioğlu)











Şimdi devletimizin dediği gibi gece kulüplerinde şey yapılmadığını düşünelim. Oraya insanlar neden gider? İçki içip, muhabbet etmeye gider? İnsanlar barlara napmaya gider? Şey yapmak için gider? Barların kapatılıp gece kulüplerinin kapatılmamasının nedeni nedir? Bet ofisler, kahvehaneler? Bar ile ne farkları var? Mantıklı bir açıklama yapmayacaksınız?

(Merter Refikoğlu)







Mağusalılar olarak, Denizden Su Arıtma Tesisiyle ilgili birikmiş borcu Belediyenin ödemeye başlayarak Operatör firmayı rahatlatmasını, Firmanın aldığı ödemeyle KIB-TEK'e olan borçlarını taksitlendirerek yeniden elektrik bağlatmasını ve tam kapasite çalışarak (günlük 7 bin 500 Ton) Mağusa'ya kesintisiz su sağlamasını talep ediyoruz. Güvenilir ve sürdürülebilir en iyi opsiyonumuz budur.

(Halil Tunç)







DAÜ senatosunun almış olduğu uzaktan eğitim kararına insan ve toplum sağlığı açısından katılmakla birlikte bu kararın özelde Mağusa genelde ülke ekonomisine oluşturacağı zararında acaba hükümet yetkilileri tarafından hesabı yapılıp tedbirler düşünüldü mü?

Ayrıca DAÜ’de hesapsız kitapsız yurt ve AVM yapımına çanak tutan bazı hocaların yorumları beni çok üzdü ekonomik tedbirleri senatoyu bağlamazmış bravo yani siz online dersle bütçeyi yaratın ama esnafta batsın. İşte zaten bu zihniyetler DAÜ nün sonunu getirecek hiçbir ülkede üniversiteler şehirden ayrı düşünülemez

(Mustafa Emiroğluları)

