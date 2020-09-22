Pandemi seçim derken: talancılar devrede:

Hafta sonu rakamları 29 taburcu, 5'i yerel 6 pozitif vaka...

Yatak sorunu ortadan kalktı, şimdilik... Pozitif vakalarla ilgili sağlık ekipleri şimdi daha rahat.

Hastane inşaatı son sürat ilerliyor.

Yoğun bakımdan bir hasta bugün servise alınıyor.

Ve memlekete bak...

- 2 çocuk annesi kadın uyuşturucuyu yakalatmamak için yuttu, canıyla uğraşıyor

- Su yok su. Tankerciler gündüz telefona yanıt vermiyor, akşam seyyar satıcı gibi kalan suyu boru boruya satıyor. Peki nasıl bu duruma geldik? Mirasyedi hovardası gibi barajdaki suyu harcadık; ne gölet, ne kuyu... Hükümetleri yan yattı, belediyeleri yan yattı. Şimdi sağlığını bile bilmediğimiz suya 50- 100 TL tonu faturasız makbuzsuz... REZALET...

- Ve Koop Süt'te olan biten. Sizi unutmadık tokatçılar. Hükümet başsız, seçimlere daldı. Koop Süt'te biriken 18 milyon TL'ye operasyon yapanlar. İki elim yakanızdadır...

(Hüseyin Ekmekçi)



Sosyal mesafenin en iyi korunduğu!!! gece kulüpleri bile açıkken getirilen yasaklar varmış.. bence siz kendinizi korumaya bakın. Ama doğrusunu yaparak. Başkasından çok bir şey beklemeyin. Ülkenizi de sevin..

(Metin Delideniz)





2,3,4 yerden maaş alanlar, fırsatçı sendikalar kapılar kapansın, karantina olsun diye bağırdı... esnaf bitti...

Hiç bir ülkede tok yatanlar, birileri aç yatarken rahat uyuyamazlar. Hiç kimse evladını aç bırakmak istemez..

Kaos, anarşi, hırsızlık kapıda... bilginize

(Erhan Sevgin)



Yerlisiyle yabancısıyla öğrencisiyle dönemlik işçisiyle zulüm görüyoruz bu ülkede... Kimimizin derdi su, kimimizin derdi elektrik, kimimizin derdi ekonomi, kimimizin derdi pandemi, kimimizin derdi seçim... Bir de derdi hiç görünmeyenler var... Görmezden Gelinenler var... Onların derdi sömürülen bedenleri, ruhları ve yalnızlıkları... Her yerin bir bir kapandığı, markette bile insanlarla aramıza 2 metre mesafe koymak zorunda kaldığımız bir dönemde Gece Kulüplerinde ‘temas yok’ deyip çalıştırılan Kadınlar var... Hasta olsalar, şiddet görseler, ölseler haberimiz olmayacak... Olsa da hoş suyumuz yok, elektriğimiz yok, geçim derdimiz ha bir de seçim derdimiz vardı değil mi? Bir de bununla ilgilenemeyiz... Gece Kulüpleriyle ilgili derhal karar alınmalı, sizler için zor biliyoruz ama enazından bir süreliğine sağlık önlemleri sebebiyle ‘hizmete’ kapatılmalı...

(Gülçin Erçin)



Seçimler bitecek her türlü kazanan siyasiler olacak, biz halk ise gerçeklerimiz ile hayata tutunma, ekmek kazanma mücadelesine devam edeceğiz. Var olmaya mücadelesine devam edeceğiz. Hayırlı pazarlar dilerim.

(Bilal Dericioğlu)



Havuzlarda 100 kişi girer gucak gucaga selfiller, pazar yeri ayni maske takan yok mesafeye uyan yok, markette bakkalda herkes herşeyi eller, secim mitingleri ve yemekleri devam . Ama bu hastalık ne halse restorant, meyhane ve barlarda bulaşır. Cok ilginç

(Emirali Tatlıdil)



Yüzlerce şikayet gelmesine, sosyal medyada deşifre edilmesine rağmen hala daha havaalanından karantina otellerine kadar sosyal mesafeye uygun bir biçimde karantina yolcuları sevk edilemiyor! Otobüs şöförleri maskesiz, yolcular dip dibe oturtularak hastalığa adeta davetiye çıkartılıyor! Yetkililere bildirilir...

(Mete Hatay)

