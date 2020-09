Yüzlerce bin Türk lirası cumhurbaşkanlığı seçim propaganda sürecinde harcanacak. Dev posterler, milyon tane broşürler, anketler, medyaya reklam ücretleri, müzik anons Arabaları, t-shirtler, sağda solda yemekler v.s trilyonlarca para sokağa atılacak. Bu paralar ile adadaki tüm öğrencilere tablet, masaüstü, internet olarak harcayın bu paraları, parti binalarına asılan devasa pankartlar öğrencilerimizden evlatlarımızdan değerli değildir. Oy verecek olan pankarta t-shirte, anahtarlığa, amaçsız yemeklere oy vermez vazgeçiniz bu davranışlardan.

(Bilal Dericioğlu)





Umarım artık, Gutteres'in de açıklamasından sonra, şirin aile tanıtım videolarından, çocukluk hikayelerini anlatmaktan, vernacular, portakal sıkma, pekmez, çakıstes, gullurikya, sesta ve lefkara içerikli, mikro kimlik kampanyalarını bitirip, sorunun çözümüne nasıl katkı koyulacağıyla ilgili ciddi içerik tartışmalarına geçeriz !

(Mete Hatay)





Pardon? 630 milyona mal olan asrın projesinin hattının tamiri için 480 milyon??? Asırlık fail!!! (Rakamları tam hatırlamıyor olabilirim radyoda duydum)

(Yetin Arslan)





Kıbrıs Türk'ünün "Gelecek" kaygısına önümüzdeki "Yeni Zamanda" hangi "Doğru" adayın "Cevap" verebileceğini 11 Ekim'de öğreneceğiz...

(Göktürk Ötüken)



75 gün vaka yokken “Benim görevim futbolu oynatmaktır. Futbolu oynatmak için buradayım” diyordu Hasan başkan.

Biz de 3 ay evde oturan futbolcunun 1 ay hazırlık süreci ile futbola başlamamasını savunuyorduk.

Şimdi ise futbol ve spor yasaklanmamalı diyoruz, Hasan başkan ise lafazanlık yapmayın futbol başlayamaz diyor bize.

Hasan başkan ayrıca bize ne oldu da o dönem ile şimdi görüşleriniz değişti merak ediyorum diyor.

Biz de merak ediyoruz, o dönem “futbolu oynatmak için görevdeyim” diyorken, şimdi neden futbolu oynatma görevini üstlenmiyorsunuz?

Gene görüşümüzü yazık.

Bakalım neler duyacağız gene

(Ahmet Özsoy)



Bir durumu ifşa etmek istiyorum. Çocuklarınız okulda özel ihtiyaçları olan çocuklarla öğrenmiyorsa ve herkesin değerini öğrenmediyse, belki de bu gece 10 dakikanızı onlara açıklamak için ayırmalısınız, çünkü şu anda okulda bu çocuklarla yaşamıyorlar , onları hayatlarında mutlaka bulacaklar.

Otizmli bir çocuğun okul gezisine katılmaması ve Down Sendromlu bir çocuğun dans dersinden atılmasıyla ilgili son olaylar ışığında, bunu paylaşma ihtiyacı hissediyorum. Doğum günü partilerine kimsenin davet etmediği erkekler ve kızlar var. Bir takımın parçası olmak isteyen ama seçilemeyen özel çocuklar var çünkü bu çocukları dahil etmemek daha kolay görünüyor. Özel normal ihtiyaçları olan çocuklar garip değil, sadece herkesin istediğini istiyorlar: kabul edilmek!

Bir soru sorabilir miyim? Bu gönderiyi paylaşmadan duvarına kopyalayıp yapıştırmak isteyen var mı, tıpkı benim gibi, tüm özel çocuklar için?

Lütfen çocuklarınıza nazik olmayı ve bu güzel çocukları da dahil etmeyi öğretin!

Herkesin sevgiye ve nezakete ihtiyacı var...

(Serdar Eren)





Kimi cumhurbaşkanı seçeceyik?

Sağlık çalışanlarına, balkonlardan ellerini morardana gadar çibbana çalarak teşekkür eden üstün ırk Kıbrıs Türkü, bu günlerde hemşire ve doktorları tokatlamaya, hatta vekil olarak seçtikleri de sağlık çalışanlarını hitler benzetmesi ile suçlamaya başladı..

Ancak aynı Kıbrıs Türkü; uzaktan eğtimde gerekli olan internet için kuruş indirim yapmayan, pandemide kılını oynatmayan, ancak her ay başı faturayı görünce sövdüğü GSM operatörünün, pandemiden sonra düzenleyeceği belesbit sürme organizsayonuna katılmak icin giyeceği taytın şimdiden gaylesini çekmeye başladı.

Velhassıl böyle başa böyle darak diyerek , yaklaşan seçimlerde de kimin seçileceği bu toplum portföyüne bakıp anlamak çok zor değildir..

Ehh CB kim olacağı belli olduğuna göre siz başbakan kim olacak orda kafa yorun.. Ben Ali Pilli diyorum, siz?

(Ediz Uzun)