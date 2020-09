Eğitim çalıştayı yapılmalı



Ayın yarısı bitti. Eğitim başlayamadı. Nasıl başlayacağı konusunda da ciddi tartışmalar var

Havalar iyi gidiyor bu şans iyi değerlendirilmeli . Bir amfi tiyatro veya futbol sahasında , açık havada eğitim çalıştayı düzenlenmeli.

Üç masa kurulmalı. İlk öğretim orta öğretim ve Yüksek öğretim. Her masada Hükümet sendika ve tüm paylaşlar yer almalı . İki gece dörder saatten süren çalışmalar sonrasında üçüncü gün masa kararları ortaya çıkmalı ve harfiyen uygulanmalıdır.

Çok mu olmayacak bir şey yazdım? Bana göre Eğitimi kaostan ancak böyle bir çalışma çıkarır . Daha iyi bir fikri olan yazsın. Saygı duyarım.

(Bülent Dizdarlı)







Tankerciyi aradım... Epeyi dertleştik... Yoğunluğum bitince abi dedi... Ben gene ortak bir yoğunluğumuz olmasını temenni ederim dedim... Yoğunluğum bitince neden olmasın abi dedi... Sen da bir gişisin neticede dedim... Ben da bir gişiyim be abi dedi... Ben de zaten onu diyorum dedim...

Bekliyorum...

(Mehmet Ekin Vaiz)







Dünyanın bir çok ülkesi Corona ile boğuştu, boğuşuyor ancak yavaş yavaş yeni normale dönüyor. Okullar açıldı, işyerleri açıldı vb. Ama bizim sıfır vakadan geldiğimiz noktaya bakın. 3 yıldır güneyde okuyan oğlumu sizlere inanıp okuldan alıp kuzeye yazdırdım. Pcr testleri, gidiş geliş, otobüs vs zor olacak diye. Görünen okulların kuzeyde bu sene açılması imkansız. Dalga geçtiğimiz Güney söylediği tarihte okullarını açtı. Evde sabah 5'ten, şu an 13.51 hala su, elektrik ve internet yok. Başka bir şey söylemek istemem terbiyem bozulabilir.

(Merter Refikoğlu)







İhtiyacımız olan kapanma değildir….

Pandemi süreci belli ki uzun sürecek…..2022 yılına kadar devam etmesi muhtemel olabilir….kendi normallerimizi oluşturmalıyız..

Biliyorum pek çok arkadaş kapanmanın , sokağa çıkma yasağının gerekliliğinden bahsedecektir…..KKTC olarak kapıları açmak yanlış değildi….kuzey kapısını yani Türkiye kapısını duygusal nedenlerle karantinasız erken açmanın yan etkilerini yaşıyoruz…..evet Türkiye temmuz ayından bugüne artan hasta sayıları ile mücadele ediyor….şu anda Avrupada covidin merkez üssü olabilir...bu durumdayken açılım yanlış bir karardı……ama bunu şimdi konuşmanında manası yok….önümüze bakmalıyız….şu anda ihtiyacımız olan kapanmaktan çok kontrollü olarak hayatımıza devam etmektir……her yeri açabiliriz….yeterki önlemleri doğru alalım…..

(Ahmet Fikri Körceğiz)







“Açılmanın turizme yararı olmadığını gördük” diyor

Jale Refik-Rogers

Hanım...

Gece kulüpleri, bet ofisleri açık olduğu “turizm şehrinde...”

Neyi açtık ki, kaç uçak indirdik ki...

Kaç turist gelmesini sağladık ki ülkeye?

Umarım Jale Hanım, binlerce turizm işçisinin sorunlarına da çözüm buldukları açıklamasını yapar.

Binlerce ailenin perişanlık durumuna çözüm bulduklarını açıklar.

Turizm sayesinde, tüm üretim kesiminin kaybettiklerini tamamlayacaklarını açıklar.

Tüm dünya devletleri, en zengin gelişmiş devletler dahi çaresiz durumdayken, “Sağlık ve halkın fakirleşmemesi için” adımlar atarken, bizi kapatmaya zorlayan Jale Hanım, tüm sorunların da çaresini açıklamalıdır.

Daha fazla yorum yapmıyorum!..

(Sefa Karahasan)