Geldiğimiz noktada sadece çekirdek ailemizin yanında Maskemizi çıkartabiliriz.

Geleneksel Türk kahvemizi ne yazık ki arkadaşlarımızla içmemeli birlikte yemek yememeliyiz.. Yerel bulaş başlamıştır. Komşuluk ve dostluk bir süre uzaktan olacak ....

(Gülgün Vaiz)



Covid'in ilk döneminde gereken önlemler alındığı için 75 gün 0 vaka ile rahattık. O dönemde durdurulan futbol liglerinin kalan 8 haftası oynanacak dendiğinde kıyamet kopmuştu. Bazı yöneticiler, teknik adamlar, futbolcular, taraftarlar ve spor yazarları insan sağlığının bu kadar ucuz olmadığını savunarak futbol oynanmasına şiddetle karşı çıkmışlardı. Karar verildi oynandı. Şampiyonlar, küme yükselenler, küme düşenler sahada belirlendi. Allah'a şükür felaket senaryolarına rağmen hiçbir aksilik de yaşanmadı.

Şimdi covid vakaları tavan yaptı. Hastahaneler dolu. Örgütler kısmi kapanmayı öneriyor. Böyle bir tabloda futbolun başlamasına sıcak bakmayanlara karşı, çok ilginçtir hiç vaka yokken futbol oynamayalım diyenler şimdi vakalar patlamışken futbolumuza dokunmayın demeye başladılar. İlginç

(Songuç Kürşad)



Son bir haftada güneyde 16 bin 787 test, 17 pozitif vaka;

Son bir haftada kuzeyde 12 bin387 test; 182 pozitif vaka...

Uzun bir aradan sonra, 14 vakaya geriledik. İç bulaş ilerliyor, organizasyonda ciddi sıkıntılar var.

Dünya Korona virüs ile mücadelede güçlü sağlık alt yapısı, maske- mesafe- hijyen formülü ile ilerliyor. Bir de aşının bulunması için oluk oluk para harcıyor.

Biz de iki noktaya evrildi:

Birincisi yüksek oranda korku

İkincisi özel sağlık kuruluşlarında bitmeyen test kuyrukları ve oluşturulan yeni ekonomi.

Bu arada, sadece turizm sektöründe Eylül başı itibarı ile 9 bin işsiz.

Durma noktasına gelen onlarca sektör.

Evinin kirasını, banka taksidini ödeyemeyen ve barınma hakkını yitirmek üzere olan yüzlerce insan.

(Hüseyin Ekmekçi)





Sabah yeni pasaportumu teslim almak için konsolosluğa gittim ve oradaki durumu bilmeyenler için paylaşmak istedim. Kalabalık, en az 50 kişi vardır ve bu manzara sanırım her gün yaşanıyor. Randevulu, randevusuz herkes dip dibe bekliyor, orada herkesin isteklerini dinleyen ve yönetmeye çalışan insanlara acıdım. Herkes işini bir an önce hallettirmek istiyor, çalışanların dibine yaklaşıp asla mesafe bırakmıyorlar. Evet neredeyse herkes maske takıyordu, fakat maske de bir yere kadar etkili değil mi? Bir kişiyi uyarmak zorunda kaldım, maskesiz yaklaşıyordu çünkü. Pasaport-kimlikleri teslim almak için içeri girmemize gerek yoktu evet, ama yine kapının dibindeki küçük kürsü gibi bir şeyin üzerindeki aynı kalemle kağıda imza attık. Tabiki sosyal mesafe sıfır. Açıkçası ben orada çalışanlara çok üzüldüm, laf dinlemeyen bir kalabalığın içinde iş yapıyorlar. Burada hem konsolosluğun hatası var, hem de insanların. Randevun yoksa gitmeyeceksin, randevusuzları da kabul etmeyeceksin. Veya bir sınırlama getireceksin bir şekilde. Yazık. Hastanede çalışanların halini tahmin bile edemiyorum...

(Deniz Dören)







Hepimiz sürekli acaba etrafımızda virüs var mı diye endişe içindeyiz... Bir de şu açıdan bakalım. Mesaisi sürekli virüsle yan yana olan insanlar var. Mesela aşı bulmaya çalışan bilim insanları... Pozitif hastalara bakan sağlık çalışanları. Bu insanların kafasında “Acaba” yok. Virüsün orda olduğunu biliyorlar ve ona göre tedbir alıyorlar... Biz de artık böyle yaşamak zorundayız. Virüsün yokluğuna değil, kendi aldığımız tedbirlere güvenelim...

(Mehmet Ekin Vaiz)





Her gün her günün aynısı... Bir döngü hep... Ve bu durumun ne zaman biteceği de muamma...kısacası hepimiz sonunda psikolojik bir vaka!.

(Fayka Arseven)







Ne yazıktır ki "Covid-19" pandemisi tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir tırmanışa geçti.Olayın ciddiyetini hala kavrayamamış olanlara sesleniyorum:

Hala Covid-19 Aşısı yok!

Hala kesin tedavi ilacı yok!

Üstelik tam bağışıklık da söz konusu değil!

Ve en önemlisi 1,2 yıldan önce Aşı tedariği de yok...

Kendinizi düşünmüyorsanız bile, virüs bulaştırabileciğiniz ve sizin yüzünüzden hayatı tehlikeye girebilecek olan kronik hasta ve yaşlı insanlara, onların hayatlarına saygınız olsun!!!

Halka açık yerlerde maske takın ve sosyal mesafeye uyun

(Betül Karayel)