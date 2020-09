Ne otorite var... Ne gelecek kaygısı.

Güney günde 45 uçak indirerek hem ekonomi yönetimi hem pandemi yönetimi yapabiliyorken. Bizde durum maalesef kontrolden çıktı.

Bu nedenle tek kelime etrafında dilimde tüy bitti:

"YÖNETİN..."

Ha...

Yorulabilirsiniz, mental olarak çökebilirsiniz, kontrolü kaybedebilirsiniz...

O zaman da "mental güçlü" başka arkadaşlar vardır mutlaka...

Ama yönetmek elzem...

Hepsini programda datlı datlı, sinir olmadan, dane dane konuşalım...

İsteğim şu: Görüşlerinizi yazın, yaynımızı paylaşalım...

Ötekileştirmeden, kırmadan, dökmeden her fikri dinleyelim...

(Hüseyin Ekmekçi)



Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Komitesi kapalı ortamlarda 25kişi sınırlaması getirmedi miydi?

Mecliste 50 kişi ayni salonda toplandı.

Hani doğum günü yasak, spor yasak, halı sahada futbol serbest ama futbol antrenmanı yasak ya.

O bakımdan şey ettim..

(Ahmet Özsoy)



Buranın kimliğini almasına ve ille de burada yaşamaya ısrarlı olmasına rağmen bir türlü gerçekten buralı olmayı benimseyemeyen, herkesle denk olduğunu göremeyip hep aşağılık kompleksiyle herkesin başını şişirip huzurunu kaçıran; her fırsatta kendi için ayırımcılık isteyen "özel " insanlar daha çok değer verip değer bulacaklarını iddia ettikleri ülkelere lütfen gitsinler ve orda kalsınlar. Bizimle bir olup söylenmeden ayni ekmeği paylaşıp komplekssiz yaşamayı becerebilen, emek veren ve toplumsal sorumluluklarını ortaya koyan diğer insanların da başımızın üstünde yeri var.

Hele hele bir insan toplumu temsil etmek ve toplumun haklarını korumak için seçilmişse ilk ve en büyük görevi toplumun her bireyiyle eşit koşullarda kendinin de alacağı -sağlık hizmetinde gördüğü eksikliklerin düzeltilmesi için mücadele etmek olmalıydı ve olmalıdır. Piyango ona çıkana kadar susup çıkınca da arka kapıdan kendine özel muamele yakaladı diye sevinmemeli, övünmemeli. Bu duruma gelene kadar mecliste hangi vekil veya bakan sesini çıkardı veya çıkarıyor? su andaki sağlık krizi nasıl idare ediliyor? vekiller bakanlar nerde? tepkileri, uzman doktorların tavsiyelerine uyarılarına destek olacak yorumları, bu bağlamdaki katkıları nerde? Maharet hasta olunca V.I.P. olmaya çalışmak değil. Maharet vatandaşın memleketin derdini görmek, herkesten biri olabilmek, herkesin canini korurken aslında kendi canini ve hakkini koruduğunu savunduğunu görebilmek. Çünkü o herkes hepimiziz ve ucu bir gün geliyor herkese yani bizzat kendimize dokunuyor.

(Canan Zaimoğlu Baki)



Aylardır ölü taklidi yap, hiçbir soruna ses çıkarıp, çözüm bulmaya çalışma. Başına gelirkenden ağlak pozisyona geç. Tedavin yapılsın Ankara'da mümkünse geri gelme zaten MVleri aylarca gelmese de maaşı ödenmeye devam eder. Bertan'ı seçen ve seçilmesine vesile olanlar, bu utanç sizindir.

(Yusuf Yıldızev)





Devletimizin üzerindeki yükü hafifletmek adına Yakın Doğu ve Girne hastaneleri acil servisleri ücretsiz hasta bakıyor.

Hastane yandı, Suat Günsel kurumun kapılarını açtı.

Ülkede onkoloji hizmetleri aksıyordu, Suat Günsel ücretsiz onkoloji hizmeti verdi.

Devlette hastane kapasitesi kaç kez doldu, Suat Günsel hiç bir hastayı mağdur etmedi.

Kendi parasını harcadı, basketbol takımı kurup ülkesinin adını dünyaya yazdı. Kimsenin tanımadığı ülkede araba üretti, ülkesinin adını sanayi listelerine yazdı. Solunum cihazı üretti, ülkedeki vatandaşların canına bir güvence oldu.

Sanata yatırım yaptı. Bu ülke kurulduğundan beri açılan toplam sergi sayısından fazla sergi açtı. Bir kuruş para talep etmeden bu ülkenin içinde herkesi sanatla buluşturdu. Ülkede olmayan sahayı, sahneyi yaptı, her ihtiyaç olduğunda devletin ücretsiz kullanımına verdi. Hoca, KKTC gibi ülkeye Herbaryum açtı. Vizyonunu daha nasıl anlatayım.

Covid dönemi ülkesine dönemeyen bütün öğrencilere içerisinde tuvaleti olan en suit oda tahsis etti ve derslerinin aksamaması için kullanımlarına laptop verdi. Üç öğün yemek çıkardı. Hamile olduğu için işe hiç gelemeyen personellerine bile tam maaş ödedi. Ülkeye dönen Kıbrıslı öğrencilere kredi olarak okullarında geçerli olacak dersleri ücretsiz olarak verdi. Adanın en iyi uzaktan eğitim sistemini kurdu. Okulun bütün derslerini ücretsiz olarak halka açtı. Yüzlerce ücretsiz sertifika kursuna herkesin ücretsiz ulaşmasını sağladı. Ağzını açıp bir kez bunları yaptığını dillendirmedi.

Bu listenin eksiği var, fazlası yok.

Her fırsatta eleştirmek için bekleyenlerin inadına, ülkesine yatırım yapmaya devam etti. Ayrıca bir gazetecimiz Baflılığına laf etmiş. Buyursun bir gün misafirimiz olsun, Yakın Doğu’daki Bafidi miktarını gözleriyle görsün sonra doğduğu topraklara böylesine vefa ödeyen bir tek adam daha göstersin bana.

Aynı sağduyu ve özveriyi Dr Suat Günsel’i eleştirmek için bahane arayanlardan da bekliyoruz.

İyi ki varsın Suat hocam.

(Ülvan Özad)