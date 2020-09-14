Öğretime verilen uzunca aradan sonra, şimdilik hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin enerjileri yüksek...

Ben de bir öğretmen olarak uzaktan öğretim yapma konusunda mutluyum...

Ama git gide öğrenci ilgisinin düşeceği konusundaki kaygıların haklılık payı var diye düşünüyorum...

Bu konuda hem ders sayılarının, hem ders sürelerinin hem de ders yükünün iyice gözden geçirilmesi gerekir...

Çocukların akıllı dediğimiz teknolojik aygıtlarla en büyük bağlılık noktası "eğlence"... Bundan hareket ederek derslerin de sıkıcılık ve yoğunluktan uzak tutulup ilgi çekici ve eğlenceli bir formatta olması önemlidir.

Diğer bir nokta, aileler dahil birçok kişi sonuç odaklı yani sınavlar merkezli bir eğitim anlayışına sahipken, şu an itibarıyla ölçme değerlendirmenin nasıl olacağının belirsizliği aslında rotasız bir şekilde ilerlediğimizi göstermektedir.

Sonuç (sınav)odaklı öğretim savunduğum bir durum olmasa da, bu konjonktürde sınavların olmayacağı gibi bir açıklama yapılması ise uzaktan öğretime ilgiyi tamamıyla bitirebilir.

(Mehmet Güneyli)



Türkiye'den Kıbrıs'a da yansıyan 12 Eylül'ün yıldönümünde toplum olarak 12 Eylül'ün ruh halini yaşıyoruz. Bu kez ABD ile işbirliğinde gerçekleşen askeri bir darbe yok. Ancak sanki de hükümet ile işbirliği yapan küresel bir virüs darbesi var. Ülke yönetiminden umudunu kesmiş, coronaya karşı tek başına direnen, öte yanda ezbere yaşayan bir halk. İnsanların üzerinde gri bulutlar, çaresizlik içinde kaotik günler.

(Ahmet Billuroğlu)



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da özel uçak getirtemeyenler... Sesini çıkaracak şansı ve gücü olmayanlar... Temiz, dürüst, çalışkan insanlar. Milliyetçiliğin de kendi içinde sınıfları olduğuna şahitsiniz.

Bu ülke tüm eksiklerine rağmen hepimizin emeğiyle, sevgisiyle, alın teriyle elbet daha güzel günler görecek... Elbet geçecek bugünler... Ayrımcılığa, bölücülüğe prim vermeyin. Gidecek başka yeri olmayanlar olarak... Hepimiz aynı gemideyiz... ,

(Mehmet Ekin Vaiz)



KKTC hükümeti dün 16 Eylüle kadar Kıbrıs’a uçuşları durdurma kararı aldı ancak 14 Eylül’deki biletimizi THY hala değiştirmedi. PCR testimizi de bu tarihe göre yaptırmıştık, uçuş ertelenirse bir daha yaptırmak zorunda kalacağız. Aynı durumu yaşayan var mı acaba?



(Selay Üzmen Özgül)



Son bir haftadır, sağlık anlamında zor günler geçirdim. Yaşadıklarımı uzun uzun yazmak istemiyorum. Ancak son iki gündür, kendime geldim, toparladım iyiyim. Lâkin sağlık sisteminin alt yapısının, çalışkanların tüm fedakarlıklarina rağmen çöktüğünü yaşayarak deneyimledim. Rahatsiz oldugum dönemde, 3 gündür, 38 - 39 derece düşmeyen bir ateş ve halsizlik şikayetinden dolayı hastaneye başvurdum. Üç günde iki sefer Covit-19 testi haklı olarak yapıldı. Sonuçlar negatif çıkmasına rağmen, ıleri tetkik yapılmadı. Acil servisteki yığılmayi ve diğer sağlıktaki yetersizlikleri yasadim. Rahatsızlığım devam ettiği için özel hastaneye gittim oarada da covit testi ve diğer testler hemen yapıldı. Meğer ağır bir zature geçirmişim. Sıcaklığın sebebi buymuş. Dört gün hastanede yattım. Biraz daha geç kalsak, cok kötü durumlar olabilirdi. Bu kış sıcaklıktan dolayı hastaneye gidecek olanları zor durumlar bekleyebilir... Şimdi iyiyim. Böyle sağlık durumlarını facebook a fazla yazmayı seven biri değilim. Ancak duyan, arayan, ilgilenen tüm dostlara çok teşekkürler....

(Hasan Karlıtaş)



Benim anlamadığım niye kızıyorsunuz Bertan'a veya Arıklı'ya adamlar Türkiyeli olduğunu inkar etmiyor ki. Onlara KKTC vatandaşlığını veren sizsiniz. Sen nasıl cebinde Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği taşıyıp onun sana tanıdığı güzellikleri kullanırken, KKTC' de Kıbrıslı Rumların malları ile semiriyorsun onlarda KKTC'deki haklarını kullanırken TC'deki haklarınıda kullanabilir. Onlar iki yüzlü ise sen kaç yüzlüsün

(Evrim Kamalı)





İki yanlış bir doğru yapmaz! Arıklı'ya tepki göstereceksiniz diye Türkiye'den adamıza gelmiş herkesi şeytanlaştırmamak lazım! Unutmayın hayatlarını hiçe sayarak gece gündüz sağlıkçı olarak çalışanların büyük bir kısmı da aynı ülkeden geldiler veya aileleri geldi! Eleştirilerimizi yaparken "orijin" göndermesi yapmadan gösterebilirsek daha sağlıklı sonuçlar elde edeceğimizden eminim. Evet gerek Bertan'ın "şımarık" halleri, gerekse Erhan Arıklı'nın lafları kabul edilemez ve sert bir şekilde eleştirilmelidir fakat bunu Türkiyeli/Kıbrıslı kavgasına indirgemek sadece memleketteki kaosun büyümesine hizmet eder.

(Mete Hatay)

