Ambulans uçak gönderip pozitif vatandaşlarını taşıyan Türkiye'yi eleştirmek nedir anlamadım.

Bu hamle Sağlık sisteminin üstündeki yükü alan bir hamle değil mi ? Biraz da olumlu tarafından bakmayı deneyin.

Facebook her şeyi bilen ve eleştirenlerle doldu.

İnsanlarımızın da psikolojisini bozdunuz...!

(Emrah Yeşilırmak)





Güney Kıbrıs’tan hiç bir virüs Kuzey’e geçmiyor, virüs kapılarda geçerken vücuttan çıkıyor, güneyde kalıyor diye bir ‘bilimsel’lik var diyorlar!

Mesela güney ile 1 Temmuz’dan bugüne kadar ortalama 100 bine yakın giriş-çıkış oldu!

Ne hikmetse, neredeyse tüm dünyaya (Avrupa'nın en riskli ülkelerine TEK PCR testi ile) kapıları açık Güney’den hiç virüs Kuzey’e geçmedi.

Allah’ın hikmeti!..

(Sefa Karahasan)





Biraz önce COMAR araştırma şirketinden bir genç çalıştığım ofise gelip Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili sorular sordu. Yahu etrafta bu denli virüs tehlikesi varken bu gençleri kapı kapı gezdirip seçim anketi yaptırmak da neyin nesi? Demek ki birilerinin tek düşüncesi koltuk... (Göktürk Ötüken)



2007'de oğlum Özgün'ü henüz 18 yaşında öğrenim gördüğü İngiltere'de zatürre sonucu kaybettim. 2006 sonunda su çiçeği geçirmiş, tedavi sonrası Kıbrıs'a gelmiş ve 2007'nin ilk haftasında İngiltere'ye geri dönmüştü. Hatta, Kıbrıs'ta bulunduğu sürede askerlik tescil için askeri hastahanede kontrol edilmiş ve ciğerlerinin filmi de temiz çıkmıştı. İngiltere'ye gittikten bir süre sonraki telefon görüşmemizde üşüttüğünü, öksürük olduğunu söylemişti. Birkaç gün sonra, arkadaşı beni aramış, "Özgün'ün hasta olduğunu ve hastahaneye yatırıldığını" söylemişti. Şimdiki iletişim imkanları yoktu. Hemen bilet kesip, İngiltere'ye gittim. Oğlumun yoğun bakımda yattığını görünce şok geçirdim. Çaresizdim. Oradaki doktorlar, bana evimizde hayvan ve özellikle kuş besliyor muyum diye sordular. Hayır dedim. Niçin böyle bir şey sorduklarını sormuştum. O dönemde dünyada "Kuş Gribi" salgını vardı. Her türlü tedaviye ve müdahaleye rağmen oğlumu üç gün içinde maalesef kaybettim. Görevli doktorlar bana şunu söylemişti; su çiçeği sonrası vücudun bağışıklık sistemi zayıfladı ve normal bir soğuk algınlığı zatürreye neden oldu. Bağışıklık sistemi de zayıf olduğu için zatürre şiddetli geçti.

Bunları, günümüzde yaşanan Covid 19 ile karşılaştırıyorum. Okuduğum veya doktorlardan aldığım bilgilerden bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekliliğinden bahsediliyor. Tıpkı 13 yıl önce yaşadığım gibi. Sevgili arkadaşlarım; hijyen, mesafe, maske (ki 13 yıl önce bunlar da yoktu) kurallarına uyalım. Unutmayın ki, belki de birçoğumuz pozitif de olabiliriz. Belki de semptom göstermeden dolaşıyoruz. Sadece, yaşlı veya bağışıklık sistemi zayıf insanlar ile temastan uzak duralım yeter. Kendimize ve çevremize saygı gösterelim. Doktor değilim ama, belki de diğer ülkelerdeki gibi pozitif olup semptom göstermeyenler gibi evinde kendilerini izole etmeli, gereksiz yere hastahaneleri veya sağlıkçıları meşgul etmemelidir. Onları rahat bırakıp, ciddi vakalarla mücadele etmelerini sağlamalıyız. Ha bir de, şunu söylemeden edemeyeceğim. Hep birlikte silkinip kendimize gelelim. Artık, "Bencil" olmaktan vazgeçelim lütfen. Buna yöneticiler de dahil. Bir süre, belli şeyleri yapmazsak hiçbir şey kaybetmeyiz sanırım.

Güzel günlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.

(Derviş Atakan)







Okula gözüm kapalı emanet ettiğim 4 yasındaki çocuğumu ben şimdi kime emanet edeyim? Devlet okullarının yetersizliğiyle özel okulları ve kreşleri neden eş tutuyorsunuz?

Okullar size göre güvensiz.

Dışarısı çok mu güvenli acaba?

Kimin ne olduğunu biliyor muyuz ki çocuğumuzu emanet edebilelim?

Bir karar alırken ebeveynleri işe gitmek zorunda olan çocukların ne olacağıyla ilgili fikriniz nedir sormak isterim!

Tutturmuşsunuz bir sağlık her şeyden önde geliyor lafı!

Sağlık sizin için her şeyden önde gelseydi okulları Eylül ayına kadar hazır ederdiniz

Sağlık sizin için her şeyden önde gelseydi kapattığınız kapıları Eylül ayında okulların açılacağı bilincini taşıyarak yeniden karantinasız şekilde açmazdınız!

Doğrudur sağlık her şeyden önde gelir!

Ama bu ülkede değil!

(Aysel Özüak)



Yıllar önce meclisteyken izah ettik bu proje teknik ve fiziki olarak zor bir projedir o yüzden ülkede baraj ve göletler yapın dedik bizi vatan hainliği ile suçladılar, sayın Tatar bunları bilir. Şimdi de borunun tamiri için tören düzenleyip bize de vaaz veriyorlar .siz denize akan yağmur suları için proje üretin çünkü boru yine patlayacak .Birazda laf anlayın

(Mustafa Emiroğluları)