Estonya’dan çıkan yolcular Avrupa ve dünyada testsiz dolaşabiliyor.

Yarış için gittiği Estonya’dan bugün sabah güneye testsiz girdi.

KKTC’ye alınmadı.

Test yapın bana dedi yapamayız dediler güneye geri gönderdiler.

Rezillik!!

(Ahmet Özsoy)



Kimisine göre populizm, kimisine göre boşa kürek çekmek. Kimisine göre sonucu hükümetin düşmesine bir adım, kimisine göre de hükümetin tekrar güven tazelemesi...

Bana göre artık toplumun herkesin gerçek yüzünü görmesi ve böylesi kötü zamanlardan geçerken kimin ne olduğunu, yasaların ve meclis iç tüzüğünün tanıdığı imkanların ne kadar uygulanabilir olduğunu anlaması için bir örnek.

Hükümet ortağı vekillerin sosyal medyadan yağdırmak yerine kendi hükümetlerine güvensizlik oyu verip vermeyeceğini o gün göreceyik.

Ancak esas olan artık halk da seçtikten sonra değil, seçmeden önce düşünmesi gerektiğini öğrenmesidir.

O çok övünerek, umutlarla seçtiklerinizi bir daha gözden geçirin, bu sizin için en büyük fırsat!

En azından bunu öğreneceyik...

Biz başlattık, önce +6 imzaya sonra da +26 güvensizlik oyuna ihtiyaç var...

(Zeki Çeler)



Bütün gün cihazlar başına hapsedilmiş, insanlardan uzak, a sosyal, sıkıntılı çok stresli ,hareketsiz mutsuz bir nesil var şu anda....Bir an önce düzgün bir yönetimle bu kriz aşılmalı....çocuklar gençler yaşlılar herkes için çok endişeliyim...Bu endişe, kaygı ve stresle daha uzun yaşayamayız. imdat!!!!

(Ebru Öngören Meren)



Yapısal bir problemi anlık toplumsal cinnet ile çözebileceğimizi sanıyorsak, yanılıyoruz. Bir gerçek var ki, bazı ülkeler pandemi ile mücedele ederken daha insani politikalar üretti. Bazılarıysa insan hayatını önemsemeyen politikalar benimsedi. Önemsemeyen ülkeler arasında Türkiye de vardı. Bunu hepimiz biliyor, görüyorduk. Bu açık gerçek karşısında, Türkiye'den gelişlerle ilgili bağımsız bir siyaset yürütülemedi.

Bu sorunu sadece siyasi elitlerin bir sorunu olarak görüyorsanız, çözümü sürekli siyasetçi değiştirmekte arayabilir, oralara bir kez daha profesörleri, doktorları, cambridge mezunlarını getirmeyi deneyebilirsiniz. Türkiye ile kurulan sağlıksız, bağımlılık ilişkilerini görmezden gelebilir, bu soruna kimsenin bir çözümü yokken, sorun yokmuş gibi devam edebilirsiniz. Bugün cinnet geçirip yarın aynı şeyleri yapmaya devam edebilirsiniz ama problemi çözemezsiniz.

Keşke bunun bedelini sağlığımız ile ödemeseydik ama Kıbrıs'ın kuzeyindeki toplum "yavru" kalmanın bedelini ödüyor...

(Mustafa Öngün)







Kuzey Kıbrıs’ı kapatalım, Güney Kıbrıs açık kalsın!

Hem turizmi, hem de eğitimi, tüm alışverişi Güney’de yapalım!

Otelleri, üniversiteleri, işletmeleri “ülke kapansın” diyenlere verelim.

Tek önerisi kapanmak olanlar; bugüne kadar kapandık, sonuç ne oldu?

Binlerce aile aç, insanlar işsizlik sorunu yaşıyor!

Özel sektör can çekişiyor!

Devlet hangi yurttaşa gerektiği kadar sahip çıkıyor, memurdan başka?

Sağlıkta atılması gereken adımlar, atılmadıysa, suçlu insanlar mi?

Bu ülkedeki tüm siyasi partiler değil mi, bu sistemden nemalanan ve bu sistem sayesinde İKTİDAR olan?

Kimi suçluyoruz!

Bedelini insanlara neden ödetiyoruz?

Aracımız ne?

İnsanların, ailelerin parçalanması mi?

Dünyada, böyle bir örnek ülke varsa, yazın!

Popülizme teslim ettik ülkeyi!

Klima altında, geçim derdi olmayan, ay sonunu düşünmeyen klavye kahramanlarından beklemiyorum, binlerce ailenin perişan halini anlamasını!

Ama hala umudum var, sadece kendisini değil, ‘insanı’ sevenlerin olduğundan!..

(Sefa Karahasan)







Okullar kapanacaksaydı niye önlem aldırdınız? Niye hazırlık yaptırttınız?

1 Ekim’den sonrası için öngörünüz var mı?

Peki ne olacak bu çocuklar bir fikriniz bir öngörünüz var mı? Umurunuzda mı? Online eğitim demeyin sakın küçücük çocukların online eğitimi olmaz

Çalışan anne-baba hele de sağlık sektöründeyse çocuklarını nereye götürecek? Nene dedeye götürüp riske mi sokacak? Kim bakacak düşündünüz mü? Umurunuzda mı?

Kamu-özel sektör okul çocuğu annelerine idari izin vermeyi düşünen oldu mu? Yoksa çocuklar evde yalnız kalmayı mı öğrensinler ya da kesin çözüm anneler çalışmasınlar istifa edip evlerinde mi otursunlar niyetiniz

Çocuklarını özel okullara gönderen velilerle ilgili bir çözümünüz var mı? Geçen yarı dönem ödenen ve alınmayan eğitim ücretlerine ek neredeyse tüme yakın veriler pandemi öncesinden erken kayıt yaptığı için 2020-2021 eğitim öğretim ücreti ödemiştir. Bunu tanzim edecek bir bütçe var mı? Okulları açmazsanız çözümünüz var mı? Hani öğretmenlerimizi seviyoruz işleri sıkıntıya girmesin diye ses çıkarmadık ama nereye kadar sürecek bu durum bir çözüm düşündünüz mü?

Okullar açılmasın diye itiraz edip de mahallede evinde özel ders verenleri denetleyecek ekibiniz var mı?

Hade 3 hafta erteledik ama çocuklar kamu okullarında 1 yerine 3’te özelde 4 yerine 6 da çıksın veya yaza sarksın diyebilecek misiniz? Uygulayacak bir kitle var mı? Yoksa evimde eğitim veririm çocuğum da yanımda kalsın diyecekler siz de tamam mı diyeceksiniz.

Uçuşlar karantinalı eğitim devam dedik yapmadınız. Peki ya bundan sonrası için hemen bugün yol haritası çizme niyeti olan var mı yoksa kararlar saatlik, günlük olarak değişmeye devam mı edecek?

(Umut Haklıgil)

