Kreş, Anaokul, ilkokul 1 ve 2. Sınıf yaş gruplarıyla, ilkokul 3’den itibaren olan yaş grupları arasında nasıl bir bilimsel fark vardır ki, daha büyük yaş grupları evde kalırken, diğer yaş grupları, ki zorunlu eğitim yaşları da dahil, okula gidecek? Hijyen ve genel tedbirleri uygulama konusunda bu yaş grubu, daha büyük yaşlara göre daha dezavantajlı değil midir?!?

(Aysu Basri Akter)





Hükümet devam edecek gibi görünüyor. Yapacak bir şey yok onları devirecek siyasi bir girişim de yapılmayacak anladığım kadarıyla. O zaman benim naçizane önerim hükümetin bir an evvel birkaç iyi iletişimciyle anlaşıp, salgınla ilgili halka bilgilendirmeyi yapacak güvenli bir birim oluşturmasıdır. Çünkü iletişim kanalları çalışmayınca dedikodu, spekülasyon ve manipülasyonlar ortamı ele geçiriyor. Düzgün, sistematik, an be an çalışan içeriği sağlam bilgilendirme elzemdir. Bu şekilde belki biraz bu kaotik ortam dizginlenebilir. Medya, sosyal medya yanında görevli iletişimciler "on call" vaziyette dururlar ve basını da eşit oranda bilgilerle beslerler. Böylesi ortamlarda bu tip iletişim kanalları çok önem arz eder. Eleştiri önemlidir ama bu eleştirinin doğru veriler üzerinden yapılması ise çok daha önemlidir..

(Mete Hatay)



Hekimler söylüyor, örgütlerimiz uyarıyor, halk tedirgin...

Daha önce Mart ayında KTTB Bilim Kurulu’nun önerileri ile erken ve radikal önlem alarak salgını kontrol ettiği ile övünen hükümet şimdi çok daha ciddi olan riski ne uğruna görmezden geliyor?

Halkın sağlığını ve sağlık çalışanlarının emeğini feda etmenize seyirci kalmayacağız!

(Özlem Gürkut)



Böyle kararlar alın diye mi Bakanlar Kurulu toplandı. Mahalle muhtarı bile bu kararları kaç ay öncesinden alırdı. Mükemmel düşünülmüş, halkı şaşırtmış müthiş kararlar

(Ümran Bolsoy)



2 oğlum var biri ilkokul 2 ,diğeri ilkokul 3.sınıf..Biri okula gidecek diğeri evde kalacak. Hangi amaçla ve hangi mantıklı sebebe göre??? Birinin suçu bir sene geç doğması mı yoksa ayarlamayı ben mi yapamadım? Madem ki risk var ve şu an ciddi bir bulaş var niçin hepsi birden 1 Ekim'de başlamaz???

Bu hükümetin aklının kestiklerine ve de icraatlarına şapka çıkarırım ben şapka !!!

(Nazım Aktunç)



Eğitimle ilgili olarak okul öncesi ilkokul, orta okul düzeyinde kararlar alındı. Şu konularda görüş birliği var: Okul öncesi birinci ve ikinci sınıflar gerekli tedbirlere devam edilmesi ve eğitime devam etmesi yönünde karar üretildi.

Bunun haricinde olan eğitimin ister özel okul ister devlet olsun 1 Ekim tarihine kadar eğitimin başlamaması yönünde karar alındı.

Diğerlerinden fark nedir de okul öncesi, birinci ve ikinci sınıflar okula devam kararı verildi.

Nasıl bir görüş birliğiniz vardı da devam kararı aldınız.

Yazıklar olsun. sizin küçük cocuklara verdiğiniz değer bu kadar olur.

Ondan sonra çıkıp açıklama yapıyorsunuz okullar da gerekli önlemler alındı.

Acaba ne önlem aldın sayın Milli Eğitim Bakanı. 2-3 okulu gezerek bu işler dönmüyor.

(İnanç Kölgelikaya)



Dün alınan Restoran / Meyhane ayrımcısı karar bugün düzeltildi.

Bugün de anlayamadığım okula gidecek / gitmeyecek çocukların neden yaşlarına göre ayrıldığı ? Tehlike herkes için aynı değil mi ? Okulda virüs kapmaları halinde yine ev sakinlerine bulaştırmayacaklar mı?

(Gürcan Topukçu)



Bugünkü bakanlar kurulu sonrası 3 bakan oturup üniversite öğrencileri KKTC’ye gelsin diye çalışma yapacakmış. 16 Temmuz’da öğrencinin gelmesi için ne yapılması gerektiğini detaylı yazmıştım. Geldiğimiz noktada çok geç kalmış adımlar bunlar. Eğer bugün aldığınız kararları bu yazının yazıldığı tarihlerde Temmuz başı alsaydınız çok doğru ve etkili olurdu. Bugün artık ne yazık ki çok geç. Hem sağlık hem de ekonomi bitti.

(Erel Cankan)



Anasınıf 1 ve 2. sınıflar okula gidecek diğerleri Ekime kadar gitmeyecek! İlkokul 5, orta 3 ve lise sonu anlarım sınavları var kayıpları olmasın hem de kendilerini 6 yaşındaki bir çocuktan daha iyi koruyabilirler. Anlamakta güçlük çektiğim şey 5, 6 ve 7 yaşındaki çocuklar okula gitsin ama 8 yaşındaki çocuk 1 ay sonra gitsin. Nasıl bir mantık? Yoksa bu yaş grubu virüsü almaz ve büyüklerine bulaştırmaz mı? Çözemiyorum. Acaba deney mahiyetinde mi??? Anlayan varsa bana da anlatsın lütfen. Cevap sağlık ile ilgili olsun ama, anneler çalışır kim bakacak çocuklara şeklindeki cevap bilimsel değildir malesef! Anlarım çalışan anneleri ve hak veririm, eşim da çalışır lakin o ayrı bir konu.....

(Erdem Yorgunoğlu)