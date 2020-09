Evet 2 yıl önce Orman Dairesi personelince belirlenen çam ağaçları, antrenman sahası yapılmak maksadı ile sökülmüştü. Tabii ki o zamanki Orman Dairesi Müdürü ve bakanı ‘yapın’ dedi. Sonra tepki gelince şikayetçı oldular ve her 3 ay da bir mahkemeye gelip gidiyoruz. Kimi aradıksa ilgi göstermedi. Mahkeme 21 eylül tarihine ertelenmiştir. Son olarak buraya gençlerimize sahip çıkmak adına bir yatırım yapmak hedefinde idik hem de devletten bir kuruş çıkmadan yani ev felan yapmayacaktık bilginize...

(Umut Bahadır)



Herşey online olsun ama internet servis sağlayıcılarına zerre kadar destek verilmesin!

İnternet bağlantıları şu anda hiçbir zaman olmadığı kadar önem arzediyor. Peki bu zamanda Devlet/Hükümet ülkedeki İnternet Servis Sağlayıcılarına ayakta durabilmeleri için, daha hızlı, daha kaliteli İnternet sağlayabilmeleri için ne şekilde destek oluyor sizce?

Mart ortasında tüm ülkeyle birlikte biz de ofislerimizi kapattık, bir anda gelirlerimiz sıfırlandı.

(Kemal Basat)



İnsan ve mekanları bağlayan en önemli bağlardan biri alışkanlıklar ve aşinalıktır. Bu aşinalıklar kendilerini gelenek, görenek, rutin içerisine yıllar boyunca inci gibi işleyen duyularla da gerçekleşir. Tat, koku, görsel devamlılık bunun başlıcalarıdır. Bu duyular aracılığıyla insanlar oryantasyonlarını belirler. Onlarsız bazen pusulasız gemiye benzer insanlar. Bu duyular, insan, zaman ve mekanı birbirine bağlar! Yazar Proust'a göre insan hafızası beynimizin ücra bir köşesinde yer alan tat ve koku gibi duyguların tetiklemesiyle bir fincan kahve içilirken bile dışarı çıkabilir. Bazı yerler ve kişiler ise tam da bu görevi yapan hafıza merkezleridir. Daha geçen ay Zekai Abi'de yemek yerken, tam da bunu düşünmüştüm! Aldığım tatlar Zekai Abi'nin o buruk gülümsemesi bana eski Lefkoşa'yı gözümün önünde canlandırmıştı, her zamanki gibi.

Eski dostlukları, yaşanmışlıkları! Sevinçleri, hüzünleri..

Nur içinde yat Zekai abi, seni çok özleyeceğiz.

(Mete Hatay)





Yüz yüze üniversite eğitimini verebilecek tek ülke olma şansımız varken, kendi çocuklarımızı okula gönderemeyecek hale getirdiniz. Tebrikler...

(Enver Karakaya)



Değerli Cumhurbaşkanım ve değerli cumhurbaşkanı adaylarım, abilerim iki gözlerim birazcık erteleyin bu seçimi. Bu kadar zor bir dönemdeyken halkı bir de bu seçimle yormayın. İşinize odaklanın, sağlığımıza, okullarımıza, ekonomimize, sağlık çalışanlarımıza odaklanın. Birlik olun... Birlik olma zamanı geldi geçiyor. Tekrardan kapanmayı bu halk bu ekonomi kaldıramaz. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir mantığı bizim kültürümüzde yok...

(Mehmet Özcafer)





Sen memlekete “karantinasız” al!!!!! Sonrada kapat meyhaneci, kapat güzellik salonu, öl yerel insan!!! Ya coronadan ya açlıktan.. Esas virüs kimlerdir???

(Berkem Korbay)





Sezon kapandıktan sonra diskoları kapattınız. Bravo. Peki Restoran’la Meyhane’nin farkı nedir? İkisinin de masaları bahçede ise mesela? Sadece tabela ismi mi?

(Gürcan Topukçu)



Neyi beklersiniz ey yönetenler patladı covid 19 bölgesel kapatmak yetmez çünkü her bölge ile temas var . Hadi artık bırakın seçimi siyaseti.

(Bilal Dericioğlu)