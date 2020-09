Hala; ‘Rum yönetimi silah ambargosunun kaldırılmasını asla istemiyordu, ABD çok istedi diye silah ambargosu kaldırıldı, Fransa’nın Güney’e üs kurmasını, asker ve silah yığmasını da Rum yönetimi istemedi, ama Fransa söz dinlemedi’ diyen olmadı!

(Sefa Karahasan)







Emekçinin hakkı sömürülmeye devam ediyor. Tıpkı DAÜ'de olduğu gibi diğer devlet kurumlarında da aynı politikaya devam ediyor.

(Hüseyin Öngün)



Halil Paşa, o akıcı kalemiyle en küçük detayına kadar 78 kuşağını anlattı kitabında. Bilmediğim birçok şey öğrendim. Paşa öğrencilik yıllarını anlatırken dönem Türkiye'sini çok yakından ve içerili bir gözle de tarif etti. Yeşilada feribotuna binişinden, saatlerce süren yolculuktan sonra İzmir'e varışını anlattığı bölümü bir roman tadındaydı. O dönemdeki şiddet sarmalı ise bana çok vurucu geldi. Sağ, sol ve fraksiyon kavgaları, Yurt basmalar, silahlı çatışmalar, devamlı bir tedirginlik hali. Eleştirel aklın şiddete yenilmesi ama yoldaşlık duygusunun o kucaklayıcı romantizmi ve güzelliği. Farklı düşüncelerin sağlıklı bir tartışma halinden uzaklaştığı, farklı farklı "kurtarılmış" mahallelere, yurtlara bölünmüş bir hayat. Herkesin düşman cephelere ve kendi doğrularına hapsolduğu bir dönem düşünün! Kitabı okuyanlar, insanların mutlak doğrular adına ve girdikleri kollektif içerisinde nasıl bazı sınırları aştıklarını bazen hayretle, bazen üzülerek, bazense hayranlıkla okudum. Paşa anakronizme düşmeden öz eleştirel bir şekilde İnanç uğruna bir dönemin nasıl geçtiğini ve nelere mal olduğunu vurucu bir şekilde dokümente etmeyi başardı. Herkesin bu kuşağı anlaması, ne tür badirelerden geçtiklerini, şimdiki dünya görüşlerine nerelerden süzülüp geldiklerini öğrenmesi açısından okunması gereken bir kitap. Ayrıca önemli bir bellek arşivi. Tebrikler Halil Paşa böylesi bir çalışmaya imza attığın, o zengin gönlünü ve belleğini samimi bir şekilde bizlere açtığın için..

(Mete Hatay)





Okulların açılması ile tartışma devam ederken, Cavit amcamız (Covit 19 ) ülkeyi koloçan etmeye devam ediyor. Araziler Yahudilere parsel parsel satılırken, yakında ikinci Filistin olma yoluna yelkenleri açarak hızla gidiyoruz. Özellikle Kalecik ve İskele bölgesinde binalar yükselirken yakında ikinci Girne olmaya namzet gösteriliyor.

(Taner Ulutaş)



Rahmetli Zerzevatçı Garip Bubamın arabacığına koymadığı ıskarta domatesleri bize on liraya kakalayanları Allaha havale ediyorum.

(Hüseyin Garip)



Bu gün Perşembe pazarı allem gallem mansura idi. Satanlar ve alanlarda masge ciddiyeti yokdu amma giriş kapılarında yazı vardı

(İsmet Ezel)





Yeter yahu!



Seçiminize tüküreyim !!!!

Seçim uğruna bu halktan gerçekleri saklamayın !!!!

Bile bile sağlığımızla oynamayın !!!!

Lefkoşa'daki DEFNE güzellik salonu sahibi kendi hesabından testinin pozitif çıktığını ancak 1 haftadır boğaz ağrısı hissettiği halde doktora gitmeyip, antibiyotik alarak işe gitmeye devam ettiğini açıkladı.

Hükümet her şey normalmiş gibi davranırsa tabi ki millet de işe gitmeye devam edip herkese bulaştıracak.

Şimdi köyü karantinaya almışlar.

Ya köylülerin temas ettikleri??

Bu kişinin gittiği markete gidenler??

Artık her yer virüs doldu.

Lütfen herkes kendini korusun çünkü bu hükümetin halkı korumak gibi bir derdi yok!!!

Tek dertleri SEÇİM.

Bir kere değil bin kere lanet olsun!!!

(Ayşegül Özmen Garabli)