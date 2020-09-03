"Gerekli önlemler alınıp okullar açılsın ki çocuklarımız güvenli ortamda, bilgisayarlara bağlı kalmadan, yüz yüze eğitim alabilsin, eğitimde fırsat eşitliği bozulmasın...

Bu çocuklar emin olun ki eve döndüklerinde sosyal ortamlarda maske takmanız için sizi uyaracaklar,

el yıkamayı, başkalarıyla öpüşmemeyi, sarılmamayı size hatırlatacaklar,

toplumun hastalığa karşı duyarlılığını artıracaklar."

(Ufuk Altunç)



Sanıklardan birinin ismi açıkça yazılırken diğerinin ismi Ö.C olarak kapatıldı. Bu suçlular arasında bir ayrımcılıktır. İsimlerin açıkça yazılması gerekir ki, vatandaşlar kimin ne olduğunu bilsin ve öğrensin. Dışarıda o kadar güzel karakterli insanlarımız var ki, böylesi karaktersiz ve sahte insanların devlet işinde yer almalarını kabullenemiyorum. Yazıklar olsun. Hem devletine hem de sahte işlemle o insanları töhmet altında bırakan bu karaktersizlere.

(Alkan Baykent)



Veliler eğitim bakanlığına güvenmiyor, covid 19 sürecinde okulların açılmasına yönelik önlem ve tedbirlerin kesinlikle alınmadığını düşünüyor. Veliler eğitimde eşitsizliğin daha da derinleştiğini düşünüyor.

(İlknur Işıl Türkmen)



Nasıl ki tütün üretiminden vazgeçmek yerine sizi sigara içip içmemekte serbest bıraktılar, nasıl ki endüstri için havanın, suyun, toprağın kirlenmesine göz yumup sizi tüketiminizle başbaşa bıraktılar, nasıl ki kıt kanaat suyla futbol sahalarındaki çimler ve golf sahaları sulanmaya devam ederken sizi çiçek sulamamaya, balkon yıkamamaya çağırdılar bu da öyle. Maskenizi ister takın ister takmayın, düğün, kına, parti... ister yapın ister yapmayın, bu güne kadar yaşadığınız gibi yaşamaya devam mı etmek istiyorsunuz, serbestsiniz yaşayın. Haaa hastalananalar, ölenler, ciğerleri bir daha asla eski sağlığına kavuşmayan iyileşenler... eh, olacak o kadar. Vaziyet budur.

(Tijen Zeybek)



Bir veli olarak 4 - 5 aydır her noktada kalabalık olan ortamlarda bulundurulan çocukların siyasete alet edilerek okula gönderilmemesi hiçbir amaca hizmet etmez. Hepimiz hükümetin aldığı birçok karara karşıyız ama önlemlerini alan her okul açılarak yüzyüze eğitim başlamalıdır. Ben çocuğumun da hijyen önlemlerini alarak ilkokul birinci sınıfa büyük kızımı da İngiltere’deki okuluna gönderiyorum. Okullar açılsın isteyen göndersin istemeyen de göndermesin . Herkes hür iradesiyle hareket etsin. Herkesin özgürlüğü diğerlerinin özgürlüğüne kadardır unutulmasın.

(Ziya Emir)



Pandemi tüm dünyada insanlığı gayrinizami harp mantığı ile etkiliyor.

Kimi, ne zaman, nerede yakalayacağı belli olmayan gizli bir düşman ile karşı karşıyayız.

Gayrinizami savaşın, gayri nizami taktikleri olur.

O halde, bizler de eğitimimizi pandemi bataklığında kaybetmeden önce, farklı alternatifleri hep birlikte düşünebilmeli, bazı denemeleri yapmaktan çekinmemeliyiz.

Aksi durumda, sadece bu eğitim dönemini değil, 2020-2021 döneminin tamamını gözden çıkarmaya hazır olmalıyız…

(İlker İpekdal)





Sağlık Bakanlığı malı buldu. Bulduğu Mal bir profösör, felçli bir tıp hocası. Hocaların hocası. Sağlık sorunları dolayısıyle kendine özel bir konut yaptırdı. Lefke’ye. İstanbul’dan adaya geldi. Karantinaya alınması gerekiyor. Ev hapsine. Ama Sağlık Bakanı çok duyarlı ya. Özel uçakla gelenleri adaya sokmadılar yaa.

Şimdi Mal bulmuş Mağrubi gibii hastayı herhangi bir hastahaneye bile yatırtmayı düşünemiyor. Arkadaşlar Çok ilkeli yaa. Keşke Tıp Hocalarının hocası kumarhaneye geldik deseydi!!!

(Eşref Vaiz)





