Boğaztepe’de yaşıyorum. 2 yıl önce deniz sahiline inerken burnuma lağım kokuları geldi.

Yaptığım tespitte bir otelden lağım sularının ý dağın yamacına pompalandığını tespit ettim .Çevre dairesine ısrarla takibini yapmalarını istedim .fakat bir netice almadım. Öğünlerde trafikte olduğum bir anda arabasından Çöp atan bir kadını ikaz ettiğin için kadın tarafından Darp ediliyordum .Hayatımda ilk defa Eğildim beni dövmesini bekledim. Bana vurmasın diye Elimi kaldırmadım. Çünkü onu incitmek istemedim .Ordan geçen bir polisin sayesinde dayak yemekten kurtuldum .Bu olayda da Çevre dairesi hiçbir şey yapmadı

Bu gün Boğazdaki ayni otel atıklarını ayni yere boşalttığını tespit ettim çevre dairesine akıtılan atıkları yerinde gösterdim

Çevre Dairesi ne işe yarar bu gün bende sizinle beraber öğreneceğim.

Herkese mutlu günler dilerim

(Mustafa Balcıoğlu)







Tarih boyunca ilerlemenin, bilimin ve insanlığın refahı önündeki en büyük tehdit, şiddet kültürüyle beslenen çatışmalar ve savaşlardır.

İnsanlık tarihi boyunca yaşanan birçok acı tecrübe, iki dünya savaşı ve bitmeyen bölgesel çatışmaların temellinde yatan, din, dil, ırk ve ötekileştirici yaklaşımlardan beslenen şiddet kültürünün yerine, evrensel değerlerle desteklenen barış kültürünün güçlenmesini istiyoruz. Yıllarca savaşın acı yüzünü yaşamış Kıbrıs halklarının çocukları dünden daha güzel, daha güvenli ve daha mutlu bir dünyayı hak ediyorlar.

İnançlarımızın, rengimizin, farklı dil ve kültürlerimizin harmonisiyle zenginleşen barış iklimi içerisinde kollektif akılla ilerleyeceğimiz, şiddet, çatışma ve savaşlardan uzak yaşayacağımız bir dünya ve son dönemde insanlığın en önemli sorunlarından biri haline gelen Covid-19 ile mücadelede başarıya ulaşacağımız sağlıklı bir dünya temenni eder, herkesin 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü içtenlikle kutlarım.

(Ayşegül Baybars)







YOLSUZLUK ALGISI...

Vatandaş her şeyin farkında.

Rüşvet çarkı...

Oy satın almaya yönelik adımlar...

Siyaset de... Üst düzey bürokrasi de... İş dünyası da... Vatandaş da...

Yolsuzluğun iliklerimize kadar işlediğinin farkında...

"Yolsuzluk var mı?" sorusuna cevap: yüzde 84

(Hüseyin Ekmekçi)





İnternet sorunu bir şekilde çözülebilir ancak okullar açıldıktan sonra yaşanabilecek olası hijyen sorunlarının telafisi olmaz... Neden mi endişeliyim; çocuklarımızın kullanacağı tuvalet kağıdını, ellerini yıkayacakları sabunu, yerlerin silineceği deterjanı veliden isteyen bir eğitim sistemimiz var...

(Göktürk Ötüken)



