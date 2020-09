Güneydeki devlet destekli kampanyayı görünce öykünüyoruz. Çünkü kur farkına rağmen daha hesaplı...Üstelik devlet tatil ücretinin yüzde 25’ini tesise kendisi ödüyor. Amacı yurt içinde turizmi teşvik ederek turizm sektöründe istihdamı korumak.

Eğer biz işsizlik gerçeğini çok yoğun hissetmiyorsak, sebebi turizm sektöründe yerli istihdamın azlığıdır. Turizm istihdam yaratmıyor sadece! Sebzeciden salçacıya, meyveciden yoğurtçuya onlarca sektörü besliyor. Bunun kim farkında?

Avrupalı turist neredeyse hiç yok. Tatilcilerin çoğu Kıbrıslı... Plajda, hemen ardımızda tatil yapan grubun konusu ‘öğretmen hazırlık ödenekleri.’

Toplamda kaç milyon olduğunu, onca ayın ardından ödenip ödenmeyeceğini, bu kaynakla kaç hastane ya da okul yapılabileceğini konuşuyorlar.

Doğu Akdeniz’de ‘savaş tamtamları’ çalsa da gündem ekonomi ve sağlığa kilitli.

Güvensizlik kemiriyor ‘üfürükçü vatanı.’

(Cenk Mutluyakalı)





“Gönül isterdi ki ihtiyaçlarla ilgili yatırımlar ekonomiye ve ekmek parasını kazanabilmek için devletin iş açmasını bekleyen insanlara da hitap edecek şekilde olsun. Ancak yine her zamankinden farklı olmadı. Ve yine para Türkiye’den geldiği gibi işi yapacak olan da Türkiye’den geldi. Eskiden olduğu gibi ‘Cevizcinin çuvalından hovardalık’ yapıldı.

Sayın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, ‘Yollar yapılıyor’ diye reklam yapıyor. Ancak yerli firmaların hepsi ağacın altında boşta bekliyor…

Sayın Başbakan ‘pandemi hastahanesi yapılıyor’ diye açıklama yapıyor. Ancak birçok yerli müteahhidimiz şirketine kilit vurmuş, çalışanlarını durduruyor...

Konu çok hassas bir konu… Salgın nedeniyle sesimizi çıkarmıyoruz. İnsanımızın sağlığını herşeyden çok önemsediğimizden susuyoruz. Ama yaptıklarınızı bir yerlere not ediyoruz, bilginiz olsun!

Marifet, ekonominin bu dar zamanlarında bu işlerin yerli insanlarımızca yapılmasını başarabilmekti. Ama siz her zamanki gibi işin kolayını tercih ettiniz.

Havaalanınızı Taşyapı yapıyor, yolunuzu da Taşyapı yapıyor, pandemi hastahanenizi de Taşyapı yapıyor. Oldu olacak bırakın ülkeyi de Taşyapı İnşaat Taahhüt San. Tic. A.Ş yönetsin!”

Sorarsanızda bir numaralı KKTC’lidirler ama ülkeye 1 guruş kattkıları yok

(Hüseyin Öngün)



1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ... Onca (gereksiz) gerginliğe rağmen, Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitlik temelinde bir çözüm, halen ve daima en makûl yol olarak duruyor.

Ada, Akdeniz'de kan gölü değil, barış adası olabilir.

Aklın yolu budur...

(Süleyman Mert)



Hükümete ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na açık çağrımızdır!

Hükümet ülkeye hava ve deniz yolu ile girişlerde PCR Testi için örnek alıp gelenleri evden çıkmayın diyerek gönderiyor. İnsanlar çeşitli nedenlerle evden önce iş yerlerine, misafirliğe, alışverişe gidiyor. Uzmanların yaptığı açıklamalara göre gerekli tedbirler alınmazsa salgının ülkede kontrolden çıkacağını yurttaşlar olarak bizler de öngörürken hükümetin başta toplum sağlığını ardından çocukların ve gençlerin okula gitme hakkını elinden aldığını kabul etmeyeceğimizi dile getiriyoruz.

Her gün değişen kararları şaşkınlıkla takip ediyoruz. Hükümet, ülkeye girişlerde karantina uygulamasını yürürlüğe yeniden koyarak tedbirleri sıkılaştırmak yerine eğitim ve öğretim döneminin başlaması gereken bugünlerde eğitimin nasıl yapılacağını hala bilmemektedir. Küresel salgın süreci içerisinde olduğumuzu ve tüm sistemin birlikte çalışması gerektiği kanaatindeyiz.

Çevrimiçi eğitimden bahsederken ebeveynleri özellikle de annelerin iş ve ekonomik yaşamı düşünülmeden verilmiş öneriler olduğunu görüyoruz. Çocuk bakımının büyük bir kısmı annelerin üstündedir. Birçok ebeveynin çocuklarına bakım verecek biri olmadığını hatırlatırız. Gerek özel sektörde gerek günü birlik işe giden, gerekse devlet kurumunda çalışan ailelerin çocuklarının gün içerisinde akıbetlerinin ne olacağı düşünülmüyor. İşe gitmeyip evde çocuklarına bakım vermek için kalacak olan kadınların işlerini kaybedip ekonomik olarak kısıtlanacakları ortadadır.

Ebeveynlerin iş saatlerinde verilecek eğitimlerde çocukların kimin refakatinde eğitimi verimli bir şekilde alabileceği düşünülmemiştir. Çalışan ebeveynlere ders kayıtlarının akşam izlenilmesi önerisi kabul edilebilir değildir. Çocukların günlük enerjilerinin ve konsantrelerinin düştüğü akşam saatleri ders dinleme ve anlaması beklenilemez.

Şu an alınan kararlarda;

- Çocukların eşit eğitim alma hakkı ortadan kalkmıştır. Özel okullar çevrimiçi eğitime hızlıca hazırlanmıştır ancak devlet okullarına giden çocukların bu eğitim şeklinden eşit şekilde faydalanamayacağı aşikardır.

- Ebeveynleri çalışırken ister özel okul ister devlet okuluna giden çocuklar eğitim alamayacaklardır.

- Çocukların dikkat, motivasyon, sosyal ve psikolojik sağlıkları düşünülmemiştir.

- Annelerin ekonomik özgürlük hakları kısıtlanacaktır.

- Aile içinde yaşanılacak çatışmaların hızlıca artış göstereceği kaçınılmazdır.

- Aile ekonomisinin değişmesi ile ülke ekonomisine olumsuz etkisi öngörülmemiştir.

Talebimiz ülkeye girişlerde karantina uygulamasının ivedi bir şekilde getirilmesiyle COVID-19 salgınının ülkemizde hızlı yayılımının kontrol altına alınmasını sağlamak ve eğitimin yüz yüze olacak şekilde gerekli tedbirlerin alınarak başlamasıdır.

4 ve 9 yaşlarında iki çocuk annesi

Not: Başlatmış olduğumuz sosyal medya eylem kampanyamıza çocuklarınızın yaşını yazarak, yazıyı kopyalayıp yapıştırın, çokça insana ulaşmasını sağlayın.

(Eda Eminağa Baştuğ)