Doğu Akdeniz’de tüm siyasi sorunların acilen tarihe gömülmesi;

Deniz Yetki Alanları ve Münhasır Ekonomik Bölgeler üzerinde diplomasi yoluyla yaşayabilir bir uzlaşıya varılması;

Hidrokarbon kaynaklarının adil bir şekilde paylaşılması;

Jeopolitik ve Jeoekonomik ilişkilerin normalleşmesi;

Bölgenin bir barış, istikrar, güvenlik ve refah havzası olması, en büyük dileğimdir...

(Fikri Toros)



Ağustos Ay’ı Türk Ulusunun zaferlerle taçlandırdığı bir aydır. Türk Milleti için 30 Ağustos ülke topraklarının geri alındığı günü temsil etmektedir.

Her yanı düşman işgali altında olan Türk Yurdu bu işgallerden kurtarılmalıydı. Türk Ulusunun kurtarıcısı Mustafa Kemal’in tek amacı vardı; o da halkıyla bütünleşerek emperyalistleri Misak-ı Milli sınırlarından silmekti. Ve bunu da halkıyla- ordusuyla birlikte başarmıştır.

Her evresi ile düşünülmüş, hazırlanmış, yönetilmiş ve utkuyla sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk Ordusu’nun, Türk subaylarının ve komuta kurulunun yüksek güçlerini ve yiğitliklerini tarihte bir daha saptayan üstün nitelikli bir baş yapıttır. Bu yapıt, Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtıdır. Bu nedenle bu büyük zafer doğrudan doğruya Türk Ordusuna hediye edilmiştir.

26 Ağustos’ta Büyük Taarruzla başlayan ve 30 Ağustos’ta tamamlanan bu büyük zaferin günümüz Türkiyesi için önemi büyüktür. Bu zafer Sevr’e verilen cevaptır. Bugün, yani zaferden 98 yıl sonra çeşitli yollarla Türkiye, emperyalistlerin boyunduruğu altına sokulmak isteniyor. Bu boyunduruğa girmemek için tek çare Mustafa Kemal’in yolundan ilerlemekle mümkündür.

Bu vesile ile bir kez daha Gazi Mustafa Kemal’i ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla anarken Yüce Türk Milleti’nin Zafer Bayramını en kalbi duygularla kutluyorum

(Hatice Özler Şahin)



Eskiden sokaklarda , televizyonlarda , milli bayramlarda bu marşlar eşliğinde resmî geçit törenlerini izlerdik, bazen ekran başında alkışlardık gözlerimiz dolu dolu…

(Orkide Şan)



En basit raporu bile hazırlamak için bin dereden su getiren, nüfusu bile doğru dürüst açıklayamayan, memlekette herhangi bir konuda rakamsal bilgi sağlamayı bırak bilgi ve veri saklayan bir hükümetin büyük ortağı "verifobik" UBP, şimdi seçici ölü ve hasta sayıları üzerinden propaganda yapıyor. Bu artık biraz ayıp oluyor ama..

(Mete Hatay)



Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki vaka sayıları ile kıyaslama yapıp böbürlenen arkadaşlar... Kıbrıs Cumhuriyeti devleti, lock down döneminde Avrupa'da mahsur kalan çocuklarımıza, oradaki konsoloslukları ve bu konsoloslukların bağlantıları sayesinde anında organize olarak

1-) "GIDA YARDIMI" yaptı.

2-) Maddi olarak zor durumda kalmamaları için her bir çocuğumuzun hesabına "750 EURO" yatırdı.

3-) Çocuklarımızı adaya getirirken uçakları sizin yaptığınız gibi balık istifi gibi değil, bir dolu bir boş kuralıyla kaldırdı.

4-) Çocuklarımızı sağ salim adaya getirdiklerinde, karantina merkezlerinde her gün sağlık kontrolü yaptı.

5-) Karantina süresince çocuklarımıza ihtiyaç duyabilecekleri diş fırçasından, tarağa, kadın pedinden ıslak mendile kadar her türlü ihtiyacını paket paket karşıladı.

Daha da fazlası var ama şimdilik bu konudaki yorumlarınızı da alalım lütfen!!!!!!!

(Alev Şensoy)





Kriter mühim mesele

1. 40 yaşını doldurmak 41 den gün almak.

2. Eşinizin muhtar olması.

3. Ağzınızın dilinize dilinizin ağzınıza uymaması.

4. Eski çalıştığınız yeri dolandırmanız.

5. Babanızın bakanlık müdürü olması.

6. Listelere 30 defa adınızın yazılıp 30 defa silinmesi.

7. İki elinizle bir gözünüzü çıkaramayanlardan olmak.

8. Bu kadar dalga ancak denizde olurken iyi bir yüzücü olmak. ️

• Hayırlısı be gülüm !