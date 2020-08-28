Bu Seçim Ne Seçimidir...

Hem sağda hem de solda sığ bir siyasettir gidiyor..

Bizim Cumhurbaşkanımızın görevleri nelerdir ve bu makama aday olanlar bu görevlerinde ne biçim açılımlarla aday olduklarını neden tercih edilmeleri gerektiğini bir türlü anlatamıyorlar..

Sağlık Bakanlığına adaymışlar gibi bir coronadır dillerine doladılar şarkı söyler gibi tekrarlayıp duruyorlar...

Hele hele Kudretli Halkçı Partinin adayının dünkü açıklamaları gerçekten siyasetin maksada ulaşmak için nelere Kadir olduğunu bir kez daha göstermiştir..

Ben bakın halkımızı düşünüyorum garantinayı geri getirmek istedim amma ortağım karşı çıktı vurun kahbeye der gibi bir açıklama.

Yetmedi mi bu güne kadar vurdukların, kopardıkların günahlarına ortak ettiklerin...

Peki ekonomik boyutunu da düşünmüş mü..

Ekonomik olarak çöken, batan, ekmek parasını sağlayamayan kazanamayanın sağlığı mı kalır. Bu iş bilimsel olmalı siyaseten değil. Neyse...

Ha bir de artık adaylar bu seçimin ne sağlık Bakanlığı seçimi ne de Maraş seçimi olmadığını unutmasınlar.,,

(Gürsel Uzun)



CMC zehiriyle 40 senedir yaşarık ve yeteri kadar sesimizi çıkarmadık,

Taş Ocakları dağı yedi bitirdi, ekolojik denyeyi bozdu, ikonik dağı mahvetti ama biz gene yeteri kadar sesimizi çıkarmadık,

Teknecik ve Aksa termik santrallerine filtre takılmadı, gelen uyaladı giden uyaladı biz gene yeteri kadar sesimizi çıkarmadık,

PANDEMİ hastanesi de aynı nedenlerle yok! Çünkü..

Bu sistemi yaratanları ne sandıkta, ne sokakta “sallayamadık”… üzgünüm.. yazmayım yazmayım diyorum ama bu sistemi biz yarattık ya da sistemin bizi böyle yaratmasına izin verdik.. hep “ben”i “biz”den öne koyduk! Olmadı! Sistem çürük! Onu da göremedik.. bu sistemde ne sağlıklı eğitim, ne sağlık, ne o ne bu olmaz yaratılamaz! Zaten bu sistem de böyle olsun diye kuruldu! Onu da "anlamadık"!

(Yetin Arslan)



MERKEZ BANKASI BAŞKANINA BECERİP SORAMADINIZ

Hüseyin beyin tek bir banka hesabına 1.5 yıl icinde yatan paralar:

Türk lirası :2 milyon 800 bin

Sterlin. :326 bin 800

Dolar. : 253.000

Euro. : 250.000

Kara Parayı aklamayı önleme yasasına da bakalım :

Madde 3

"Bankalar, 20 bin dolar ve/veya muadili parayı aşan nakit işlemlerin,kimlerin nam ve hesabına yapıldığını gösteren listeleri, Daireye bildirmek zorundadırlar.."

Merkez bankası başkanı dün 2 saati aşan basın toplantısı yaptı, bir gazeteci çikip da "ilgili banka yukarıdakı tutarları bildirim yaptımı size? diye sorsaydı, bu gün, para kambiyo dairesi müdürünün, Merkez bankası yöneticilerinin ve ilgili banka yöneticilerinin bol adrenalinli bir gün geçirmelerine neden olacaktı....

(Ediz Uzun)



Sporun proje kalemindeki 7 Milyon TL 2019da kullanılamadığı için hazineye kalmıştı.

2020’de 12 Milyon TL olan proje kalemi halen kullanılamadı. Eylül sonuna kadar da yasaklar var kullanılamayacak.

15 ayda yapılmayan proje Ekim - Kasım ayında yapılabilir, ihaleye çıkılabilirse para kullanılacak.

Aksi halde elden teklif ile boya badanaya devam..

2 yılda 20 Milyon TL spor için kullanılamamış olacak.

(Ahmet Özsoy)



Sıkıntı büyüyor maalesef !!keşke hemen kapılardan geçişler gerçek anlamda sınırlandırılsa ve uzun , denetimli , kişinin insiyatifine bırakılmayan karantina uygulansa ve ilk dönem yapıldığı gibi kontrol altına alınsa bu salgın ve biz yine Mart- Nisan daki gibi uygulamaları alkışlasak . Güvenle okullarımızı açıp kaldığımız yerden devam etsek..

(Orkide Şan)





