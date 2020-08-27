Dışişleri Bakanı, "garantina" dedi ve rahatladı. Görevini yapmış oldu, halka istediğini söyledi. Kaldıran kabinede ben vardım çünkü. Reddedilince ne yaptı?

Başbakan, "garantinaya hayır" demiş oldu bu durumda.

8 yeni hasta geldi, nasıl yattı, nerde yattı, ilacı var mı, odası tamam mı? Bunlarla ilgilenen yok.

"Basit organizasyon sorunları çözülse rahatlayacağız" diyoruz ya. Siz daha böyle devam edin...

(Hüseyin Ekmekçi)







İlişkide zımni rıza diye birşey yoktur!



Saat sabah 02:00. İki kişi arabayı dışarıya parkedip(araç giriş kapısı kilitli) Piknik Alanının içine giriyorlar, gelip Selvi Restoran'ın önüne oturuyorlar.

Sigara izmaritleri çimlerin üzerinde, yeni sigara paketi açılıyor ambalajı, kağıdı falan yerlerde, her gece defa defa yaşadığımız olaylar. Bira şişeleri, naylonlar, plastik bardak falan var, onların da gideceği yer belli. Balık havuzuna atmasınlar bari, şişeleri taşa vurup kırmasınlar bari falan gibi düşünceler içerisindeyim o an.

Bir anda farkettim ki kadın alkollü ama öyle böyle değil, oturduğu yerden ayağa kalkamıyor, ayakta kendi başına duramıyor. Neredeyse baygın vaziyette. Adamın bir sonraki hamlesini yazmayayım ama anlamışsınızdır, olayın bir andaki çehresi değişti.

Eminim ata-erkil kafa yapımız hemen "kadın dağ başında adamla beraber gelmişse başına geleceklere zımni rıza göstermiştir", "o da o kadar içmeseydi o zaman" tarzı yorumlar, hatta 'adamın işini bozduğuma' dair şakaya vurmalar doğurabilir...

Ben şahsen o kadar alkollü bir insanın kendi iradesi ile sağlıklı karar veremeyeceğini düşünerek hemen Boğaz polisini aradım. Polisin çok geç kalacağından korktuğum için de hemen çıkıp duruma müdahale ettim. Boğaz polisindeki arkadaşların ihbarı fevkalade ciddiye alması ve neredeyse benimle beraber olay yerine varmaları benim için ayrıca çok ümit verici bir sürpriz oldu.

Dünyanın birçok ülkesi bu şekilde alkol tesiri altında olan kişilerin doğru şekilde düşünüp karar verebilmekten aciz olduklarını ve rıza gösteriyor görünse bile bunu yasal olarak kabul etmeyerek gerçekleşen eylemi tecavüz olarak değerlendiriliyor.

Siz ne düşünüyorsunuz?

(Kemal Başat)



Pandemi Hastahanesi kanalizasyonun üzerine yapılıyormuş. Böylece devletimizin pandemi politikası netleşti:

Hep birlikte “Bok Yoluna Niyazi”

(Mehmet Ekin Vaiz)







Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Dairesi’ni tebrik ediyorum.

Pandemiye rağmen ülkemizi tercih eden öğrenci sayısı geçen yıla oranla artış gösterdi.

Şimdi sıra; iktidar ve muhalefette!

Öğrencilerin bu ülkede, gerçek bir üniversite hayatı yaşamasının önünü açacak adımların atılmasında!

Barınma, ulaşım ve sosyal aktivitelerin hızla düzenlenmesinde!

Açıkçası; Öğrencilerin “linç” edilmesine müsade etmemeliyiz.

Ya elbirliği ile bu ülkeyi batıracağız ya da kurtaracağız.

(Sefa Karahasan)



"Keşke Başarılı olduğunuzdan emin olduğum mesleğinizde devam etseydiz hocam"

Siyasette neler olur:

Vatan sevgisi olur, partizanlık olur, Para sevgisi olur

Onur olur, Rüşvet olur

Efsaneler olur, tarih yazanlar olur ama hiç bir zaman siyasette

GARAGÖZLÜK OLMAZ.

Hükümet Ortaklar arasında; eğitimde, ekonomide, dış politikada farklılıklar olabilir ama sağlıkta özellikle de pandemi ile ilgili kararlarda , olmaz, olamaz.

Peki bunu neden yazdım,

Hükümet ortağı partinin başkanı ve genel sekreteri dünkü açıklamalarında, pandemi ile ilgili hükümetin aldığı kararları eleştirip, önerilerinin hükümet tarafından dikkate alınmadığını söylediler..

Yokk anam yok vallahi ucu gaçtı

DİBELİK GARAGÖZLÜĞE ÇEVİRDİNİZ SİYASETİ..

(Ediz Uzun)



