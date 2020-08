Gece 12. Elektrik yok. Sıcak. Alnımdan terler akıyor. Ares karanlıktan korkuyor. Bu ülkede yasayacaksan elektriksizliğe alış diyorum. İçimden keşke diyorum baska bir gelecek için umudum olsaydı. Arabayla tura çıkıyoruz. Zifiri karanlığa hayvanların dışkı kokusu ve mezbahadan gelen taze kan kokusu karışıyor. Nefes almak istiyorum biraz sonra jeneratörlerin mazot kokusu geliyor. Nefes almak istiyorum ama deniz şehri Mağusa’da deniz kokusunu alamıyorum.

İlginç bir dipnot: Eğer pandemi sebebiyle bu seçim bir daha ertelenirse neredeyse bütün adaylarımız yaklaşık 1 buçuk senedir hali hazırda aday olmuş olacak, belirsiz bir süre daha aday olmaya devam edecek, aday gibi yaşayıp herkese tebessüm etmeyi sürdürecekler. KKTC`de Aday olarak mahsur galmak... Allah kimseye yaşatmasın

Her taraftan ‘vaka’ haberleri, dedikoduları ve ihbarları yağıyor.“Falan dükkanda vaka çıkmış” diyorlar.“Filan işyerinde pozitif bulundu” diye telefon ediyorlar.Bazı dükkanlar “Bizde virüs çıktı, kapattık, temas edenler hastaneye başvursun” çağrıları yapılıyor.Panik geri döndü!Çünkü hükümet bunu sağlamak için elinden ne geliyorsa ardına koymadı.

Bu Covid- 19 mendeburundan kaçıp saklanacağımıza ve hergün şu kadar kişi yakalandı şukadar öldü diye günlerce, aylarca hatta yıllarca acaba ben de yakalanacakmıyım deyip sıkıntı çekeceğimize, hepimiz topyekün yakalanalım olsun bitsin.

Hatta yakalananlardan birkaç tim oluşturup ev, ev dolaştıralım ki bu işi erken sonlandıralım. Böylece Sayın Pilli de, hergün basına demeç vermekten kurtulur.

Ha bir de belli bir süre Camii hocaları aldıkları maaşı hakeder.

Tüm dostlarıma günaydın.....Dün bizim için zor bir gündü....Meram anladamamakdan yoruldum......Benim tercihim olmayan uygulamaların uzantısı olan olmayan sıkıntıların sıkıntısını çekdik....bir ara 7 sülalemin garantinada olduğunu duydum......Dünyanın bir şekilde mücadele etmeye çalıştığı bu ne olduğu belirsiz belayla bizlerde bildiğimiz kadar bir şekilde yaşamaya alışmaya çalışıyoruz.....Dün klasik bir Kıbrıs dedigodu mekanizması yaşadık.....Olmayan birşeylere yokdur dediğimizde pozitifi saklıyor olduk,üsdünü örtüyor olduk.....Şu bir gerçek ki şu ana kadar herhangi bir aksi durum yok.......Birgün olursa saklayacak bir durumda yok......olmaycağının bir garantiside yok.....ha yani dün gonuşanlarada olmaycak diye bişey yok.....her an her yerden ica deyip çıkabilir....Tüm ekibimle mücadelemize devam edeceyik......Dün haberi okuduğumda şok oldum....o haber birçoğumuz için ders niteliğindeydi......Haberi yapan muhabir arkadaşa,o haberi o muhabir arkadaşa aktaran kaynak arkadaş ve onu alıp anında binlerce mesajla tüm adaya yayan arkadaşlarımız........Allahım tüm sevdiklerimize sağlık sıhhat versin......Her zaman olduğu gibi hijyen koşullarını uygulamaya devam ederek biz buralardayız......bukadar dedi demişden sonra emniyet amaçlı tüm ekibimizle birlikte PCR Testlerimizi yapıyoruz bir kenarda bulunsun.....Herkese sağlıklı günler dileriz....Dün arayıp soran herkese teşekkür ederiz......Bizlerde herkes kadar ailemiz,çocuklarımız,büyüklerimiz için birşeyleri doğru yapmak için uğraşıyoruz.....ama başkalarının yanlış yaptıklarının bedelini ödüyoruz...

Hastane yerleşkesinde 100 odalı pandemi hastanesi yapımı için ayrılan alanda çalışmalar başladı. İş araçları bölgeye getirildi. Devletten devlete anlaşma çerçevesinde hedef en geç 60 günde tamamlanması...

1 Temmuz'dan bugüne 80'li rakamlarda tedavi gören Covid 19 hastamız var. Güneyde bir haftada vaka sayısı 80... Biz çok iyiyiz manasında söylemiyorum; kimse iyi değil. Doğru alt yapı planlaması ve ekonomik dengeleri dibe vurdurmadan süreç yönetilmek zorunda.

5 yetişkin, 1 çocuk vaka dün pozitif olarak tespit edildi.

Eğitim bakanlığı ortaokul ve liseler açıldığı zaman uygulanacak covid önlemlerini anlatmak için okul yetkililerini Atatürk kültür merkezinde toplantıya çağırdı.

Bakanlar kurulu kararına göre 50 kişi ile sınırlanması gereken o ortamda 90 kişi vardı.

Hoca cemaat hikayesini bilen bilmeyene anlatsın.

