İzne çıkıp 12 Ekim'i bekleyim dedim amma beni geri çağırdılar...

Mecburiii...

Konumuz Özel Sektörü kemiren iki virüs..

Birisi Corona ve Diğer bir virüs, Yapılan istihdamlar.

Yanlış Duymadınız... Özel sektörü kemiren işsiz olanlar kapılarda kuyruk oluştururken yetişmiş elemanları Devlet kadrolarına alarak hem onları körelten hem işyerlerinin belini büken onları zora sokan siyasetin yarattığı virüs...

İstihdamlar...

Seçim cumhurbaşkanlığı amma genel seçimmiş gibi vekiller, Bakanlar, Vekillik düşünenler habire babam yakınlarını bir yerlere sokuşturarak yatırım yaparken Cumhurbaşkanı adayı ne yapıyor..

Peki neye göre yapıldılar ve hala daha yapılıyor..

Seçim yasaklarına takılmayan iki konuda..

Sağlık ve Geçici öğretmenlikler...

İhtiyaca göre mi, değil... Başarı mı, değil.. Ehliyete göre mi, değil.. Mezuniyet tarihi veya derecesine göre mi, değil.. Yaşına başına göre mi, değil.. particiliğe, siyasetteki görüşe göre mı, o da değil..

Peki neye göre..

Yetkiyi tutana olan yakınlığına göre..

Müdür müsteşar Yönetim Kurulluğu,vekil Bakanlara olan yakınlıklara göre.

Bu yakınlık siyasetten de olur akraba bağlarına göre de..

Her kes takım kuruyor.. Neden mi..

(Gürsel Uzun)





Kendi içimize kapanıp, kendi kendimize başa çıkabilirdik belki de...

Kendi ekonomimizi kendi kendimize ayakta tutabilmenin yollarını arayarak...

Ama açtılar dört bir yanımızı...

Şimdi kapanma sözkonusu değil diyorlar.

2 ay sonra herşey çok kötü olacak!

Ve bir gün, içimizden birinin canı yandığı zaman COVİD'den dolayı, başlayacağız isyana!!!

O günleri görmeyelim!!!!!!!

(Sevdiye Gökaydın)



“Çalışanlarımız yerinden sökülüyor ve partizanca kamuya istihdam ediliyor” dedi ekonomik örgütler!

İyi de o “yer” ne kadar “gelecek güvencesi” sunuyor acaba?

Patronlar pek bir “mülkiyetçi.

”Çalışanları “malı” gibi görüyor ama öyle de korumuyor, kollamıyor, gözetmiyor.

...

Ekonomik örgütlerin isyanına yönelik kimi karşı tepkiler de üzerinde tartışmaya muhtaç…

“Özel sektörde çalışan emekçilerin kamuyu tercih ediyor olmalarının esas sebebi özel sektördeki ölçüsüz sömürüdür.” deniyor örneğin...

Bu da kamuyu fazlaca aklayıcı bir ezber!

Eğer gerekçe sırf maaş, sömürü, güvence olsa “özelde sahip olduğu maaşın neredeyse yarısına” kamuya gidenleri ya da gitmeye hazır yığınları nasıl açıklayacağız?

Tüm haklarını dört dörtlük alanların dahi kamuyu tercih etmelerini görmezden mi geleceğiz?

(Cenk Mutluyakalı)







Geçtiğimiz Salı gününden itibaren Covid-19 önlemleriyle ilgili muhatabımız değişmiştir.

Artık muhatabımız beceriksiz, aciz ve kendi talep ettikleri kararları bile alamayan siyasiler değil, yasal olarak 'karar alma yetkisi' olan Sağlık Üst Kurulu'dur.

Üst Kurul, 23 Temmuz günü 7 günlük karantina tavsiye kararını alırken vaka sayısı 131'di.

Yani 1 Temmuz açılımından sonra 23 pozitif vakaya rastlanmıştı.

Bugün ise pozitif vaka sayısı 271'dir.

Yani bir Temmuz açılımından sonra vaka sayısı 163'e yükselmiştir.

Ayrıca yerel bulaş ve yükselişteki hızlı seyir de ortadadır.

Tablo budur, sorumuz nettir:

23 Temmuz'da 7 günlük karantinayı 'tavsiye kararı' olarak alanlar, bugün niye uygulama kararı olarak almıyorlar?

Yoksa orada da mı siyaset?

(Mustafa Alkan)

