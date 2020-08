Açık alanda düzenlenecek eğlencelerin kişi sayısının 100 kişi ile sınırlandırılması. Kapalı alanlarda ise kişi sayısının;

200 m2 ve üzere yerlerde maximum 50 kişi

100-200 m2 arası yerlerde maximum 30 kişi

50-100 m2 arası yerlerde maximum 20 kişi

50 m2 altındaki yerlerde maximum 10 kişi ile sınırlandırılması.

Iyi güzel de kira , elektrik ,maaş, sosyal yükümlülükler taahhütler nasil ödenecek? Madem ki devlet olduğunuzu iddia ediyorsunuz bunları siz ödeyin alkışlayalım! Hükmü garaguş kararlarla sizin hatalarınızın cezasını esnafa yüklemeyin.. Girişlerde gerekli tedbirleri almayın ama kendi halkına esnafına daha da ağır sartlar getirin . En güzeli istifa edin o da bir erdemdir

(Emirali Tatlıdil)





Şaşırmadım sadece sinir oldum !!!

Okulların açılması 1 Eylül den 14 Eylüle ertelenmiş. Neden çünkü sistemsizlikten... öğretmenlere pcr yapılacakmış vede sonuçlar beklenecekmiş güzel mademki 1 eylülde okulları açmak gibi bir hareket vardı neden daha önce pcr lar hesaplanmadı ?

Müfredatlar geçen eğitim yılının kaldığı yerden devam edileceği gibi ayarlanmış pardon sen hangi müfredatı nereye sığdırıyorsun ??

1 Eylül -14 Eylül arası online eğitim verilecekmiş güya ?? Hangi sistem üzerinden verilecek meraktayım...

Seyreltilme yapılacak ve her sınıfta 20 kişiden fazlası olmayacakmış..Buda güzel de seyreltilen diğer öğrenciler ile gün bölüşümü yapılacakmış .. Okula gidilmeyen günler içinde bol bol alıştırma verilecekmiş Risk grubunda olan öğretmen ve öğrencilerin okuldan uzak kalması sağlanacakmış ?? öğretmenleri bilmemde öğrencilerin hangisi risk grubunda değilki ??

DİSKOLAR : AÇIK

BARLAR: AÇIK

MEYHANELER: AÇIK

GAZİNOLAR : AÇIK

HAVA YOLLARI : AÇIK

DENİZ YOLLARI : AÇIK

EĞİTİMDE ERTELEME : Sıkıştırılmış müfredat , tam yedi aydır okula gitmeyen çocukarın tekrardan adaptasyon aşaması vs vs vs seyreltilme yöntemiyle okula gitmeyen kısıma uzaktan alıştırma yollayıp gönderip çalışan ebeveynler ile çocuk arasındaki iletişimi bozma...

YİNE SINIFTA KALDIN KKTC HÜKÜMETİ...

(Şeniz Kaslı)



Yeni Boğaziçi Belediyesi Az Bile Yaptı…

“Yeni Boğaziçi Belediyesi karavan alanının suyunu kesmiş, insanları susuz bırakmış” diye haber yapıyor bazı internet medya sayfaları. Gerçeği bilmeden veya bilip de bilmezden gelerek.

Belediye nerenin suyunu kesmiş? Karavan alanının.

Karavan alanı kime ait? Halka. Yani yalnız oraya kalıcı yerleşimler yapanlara değil, hepimize.

Peki orası hepimize ait de hepimiz gidip kalabiliyor muyuz? Maalesef HAYIR.

Neden? Çünkü yetişip de geçmişte oraya girenler, benim de, sizin de hakkımız olduğunu bildikleri halde orayı işgal etmişler ve sanki de tapulu malları imiş gibi bizlerin de gidip deniz kenarlarımızda kalma hakkımızı gasp etmişler.

Bu konuda yıllar var, halk şikayetçi takan yok. Belediye kendi sınırları içinde yer alan bu alanı alıp tüm halkın kullanımına vermek istiyor, ama oralarda olan sırtı kalınlar yüzünden hükümetler bile onlara hükmetmek yerine yüz veriyorlar.

Bu yüzden belediye %100 000 (yüzde yüzbin) haklı ve halk yararına onları ordan çıkarmak istiyor.

Bence açıkcası belediye suyu kesmekle yeterli bile olmuyor. Ben olsam oraya tüm belediye çalışanları, Yeniboğaziçi halkı ve tüm çevre örgütleri ile sendikayı da alıp dozerler ile girerdim.

Vallahi bu iyi pişkinlik siz hem başkalarının hakkını gasp ve işgal edeceksiniz, hem de dönüp mağduru oynayacaksınız…

Bakınız benzer bir durum, ama bunlardan çok daha hafifi geçmişte Galpsides kıyısında da yaşanmıştı. Oralarda beton, tuğla yapılar da yapılmamıştı ama oralarda kurulan kalıcı karavan ve çadırlar yüzünden halk oraları kullanamaz hale gelmişti.

O dönemin Mağusa belediye başkanı Oktay Kayalp kendi insiyatifini tüm halktan yana kullanarak oralardan çadır ve karavanların kaldırılmasını istemiş ve bunu sağlamıştı.

Evet Salamis bölgesinde de bu çoktan yapılmalıydı ama torpilliler yüzünden yapılamadı. Fakat şimdi artık Salamis bölgesindeki bu orman ve kıyı alanımız da işgalden kurtarılıp hepimizin eşit kullanımına verilmeli.

Bu konuda dirayetli adımlar atmaya başladığı için Yeni Boğaziçi Belediyesi Başkanı Mustafa Zurnacılar'ı tebrik ederim. Sakın geri adım atma Başkan.

Bu arada bu konuda belediye aleyhine yazılar yazan medya kuruluşlarımızı tek taraflı, kulaktan dolma değil, halkın çıkarına araştırıp gerçekçi haberler yapmaya davet ederim.

(Mehmet Seyis)