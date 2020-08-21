Irkçılık, cinsiyetçilik ve her türlü ayrımcılığın üretilmesi ve normalleştirilmesinde dilin çok önemli rolü vardır. Düşünmeden , farketmeden bir çoğumuz günlük hayatımızda kullansak da , bu tip söylemleri resmî propoganda malzemesi ile çoğaltıp meşruiyet kazandırmak hiçbir surette kabul edilemez. ‘Mal bulmuş Mağribi’, ‘otur Arap kalk Arap’ gibi ifadelerden özellikle topluma liderlik etme iddiasında olanların kaçınması şarttır . Kendi halkının onur ve haysiyetini koruma iddiası ile söylenmiş de olsa, başkalarını aşağılayan bu ifadeler bu sözleri sarf edenin haklılığına ve inandırıcılığına da gölge düşürür.Bilgi birikimime katkı koyan iki kitap. Sıkılmadan okuyabileceğinizi garanti ederim.Ulus Irkad tarafından yazılan "Gelibolu'dan Stalag'a" isimli kitapta beni en cok "Gazi Toplar" bölümüyle döneme ait anıların anlatıldığı kısımlar etkiledi.Derviş Özer in kaleme aldığı "kuşaktan kuşağa sözden yazıya kıbrıs" isimli ortayakın tarihimizi irdeleyen kitapta ise favorim " Dört metre humayına gebe rolü yapan kadınlar" ve "Kıbrıs'taki iki balina" oldu...6 yıldır Gönyeli Belediyesi'nde çalışırım. Bu süreçte kilometrelerce kaldırım, yol, cadde düzenledik. Belediye, sınırları içerisindeki tüm yolları kazdı, asfalt yaptı, su borusu geçirdi, kanalizasyon geçirdi vb. Belediye sınırları içerisindeki yollar en az 1 kere asfaltlandı. Birden fazla asfaltlanan yol da çok. Tüm yolların senede en az bir defa bakım onarımı yapılır, çizgilemesi yapılır, temizliği yapılır elden geldiğince. Ulaştırma Bakanlığı avukatları ve yetkilileri tarafından arandık ilk kez. Belediye sınırları içerisindeki yollara belediye dokunamazmışAma aranmamızın esas nedenini duymak istiyor musunuz? Vedat Benzinci'nin sahibinden yıllar önce istimlak edilen önündeki yolun tekrardan peşkeş çekilme çalışmasıdır.Aklıma TakılanlarFacebook hatırlattı.Tam 6 yıl önce,2014 yılının ağustos ayında,Ercan'da yakalanan,3 kilo, külçe halinde altın olayı ne oldu?Külçe deyip geçmeyin.Külçe halinde demek, ALTIN bilezik, küpe, yüzük, zincir, kolye ve diğer ziynet eşyalarının eritilmiş hali demek.Peki...Eritilen 3 kilo bilezik, küpe, yüzük, zincir, kolye nereden bulundu?Saklanacak/gizlenecek/korkulacak bir durum olmasa,Neden eritildiler?Neden gizlice yurt dışına çıkarılmaya çalışıldı?Neden deglere edilip ihraç için evrak alınmadı?Cevap? Cevap bilinmiyor.Peki,6 yıl geçmesine rağmen,Soruşturma Dosya'sı ne oldu?ANLARSINIZ???????"Otur Arap kalk Arap" lafının kullanılması uzun yıllar Türk milliyetçiliğinin "Oryantalist" köklerine işaret ediyordu. Daha sonra birine yapılan tahakküm ilişkisini anlatmak için kullanılmaya başlandı. Ben "Arap" mıyım da otur dendiğinde oturacağım, kalk dendiğinde de kalkacağım anlamında kullanıldı. Yani "Arap" ulusu veya ırkı (contexte göre değişir) eşittir biat eden "aşağılık bir topluluk" gibi. Arap ulusu zaten Birinci Dünya Savaş'ında tam da bu tip horlamalar yüzünden ayaklanıp Osmanlı'ya isyan etmişti. Bu lafın, bugün 70'lerden beridir siyasette olan solcu bir lider tarafından söylenmesi Kıbrıs solunda hala daha eskilerden kalma yoğun bir Oryantalist damarı da ifşa etmektedir. Tahakküme karşı çıkarken kullanılan laflara da azcık dikkat edilmesi gerekir, ne kadar da iyi niyetli şekilde söylemiş olsanız bile. Özellikle çok yakın bir tarihte benzeri bir konuda yaşadığımız tartışmayı ve yükselen hassasiyeti görerek bunu söylüyorum!