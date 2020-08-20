Bakanlar Kurulu'nda yanlışlık falan yapılmadı... Kimse kimseyi gandırmasın... Siz onlarla dalga geçtiğinizi zannedersiniz ama onlar bizimnan dalga geçer farkında değilsiniz... Siz hiç gemiyle gelen gumarcı gördünüz mü? Ya da VIP araçla Girne Limanı'ndan alınan casino müşterisi...

(Ahmet Vamık)



Ne yapacaktı Lefke'deki başhekim ya da doktorlar, sonuçta 'ateşli' gelen hastayı diğer riskli insanların yanına almadan önce bir tedbir düşündüler.

Eldeki imkanlar da buydu.

Bunu hastaları korumak için yaptılar.

İnsan hayatı için yaptılar.

Başhekim de hekimler ya da hemşireler kendi imkanları içinde doğrusunu yaptı.

Çadırdan utanması gereken ülkesel bir yol haritası belirleyemeyen, vaka sayısında dahi uzlaşamayan, seçim hesabı ve yaranma sevdasından başını kaldıramayan, günü birlik kararlarla savrulan, bir dediği diğerini tutmayan merkezi yönetimdir, hükümettir, her bir işe karıştığına göre elçiliktir, başbakandır, ortağıdır, bakanlarıdır.

Sağlık altyapısını ve kamusal sağlığı senelerdir ikinci plana bırakan bireyci hırslarımızdır, bencilliğimizdir, yalanlarımızdır.

En fazla da halen yüzleşmediğimiz, marşla, nutukla, bayrakla, baremle, ganimetle, maaşla şişirdiğimiz 'KKTC' denen gerçeğimizdir.

(Cenk Mutluyakalı)



ben kendi ülkemde kendi hastahanemde bakınamayacakmıyım... normal zamanda bile randevu alamazken, biz hariç yabancılar alırken. şimdi randevulu 20 kişiye bakılacakmış. kusura bakmayın beyler siz dışardan bu hastaları getirip hastahaneye doldururken bize mi sordunuz. biz size getirin tedavi edin biz hastalıktan ölürsek birşey değil tek onlar yaşasınmı dedik. onlar gelip gezecek, tozacak, tatil yapacak,aile ziyaret edecek, veya iş arayacak diye biz mi ölelim çektiğimiz stres, korku yeter artık.. bu sıcaklarda benim doktorum kat kat giyisiler, maskeler içinde yorgun,bitik aile özlemi içinde sizin taşıma hastalarınıza bakmak zorunda mı?? bu doktorların devamlı takip ettiği hastalar var. bu hastalar ölsünmü??hastahaneye ilaçlarımızı bile yazdırmaya gidemez olduk. ya karantinasız girişleri durdurun,yada pozitif çıkanı geri gönderin gidip ülkesinde tedavi olsun.tedavi ye harcayacağınız parayı karantinaya harcasaydınız, birazda halkınızı, sağlıkçılarınızı düşünseydiniz.

(Terin Mannaş)

Ellerinde bayrak, dillerinde vatan, gözlerinde de doymazlık varken kendilerini eleştirenlere hep vatan hainliği bastılar... Oysaki devleti yağmalamak asıl vatan hainliği değil mi? Bu halk ne zamandır normal karşılıyor bunu? Biz dışardan hiç zarar görmedik. Asıl düşmanlar ellerinde şuan göstere göstere bayrak tutanlardır.

(Ahmet Alpmut)



1 Temmuzdan bugüne kadar

- 122 teşhis konulmuş pcr + insan var

- ağır hasta yok

- yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısı sıfır

-ölen hasta sayısı sıfır..

(Bunlardan en az 1-2 sinin -ilk atak olduğu iddaa edilen durumda olduğu gibi- yoğun bakımlık olması gerekirdi)

Ayrıyeten, sosyal mesafe yok, insanlar içiçe, maske yok, dezenfektanlara yıkanma yok...

Bu durumda

Ya hastalık KKTC de hasta etmiyor

ya tedaviler çok başarılı

Ya da testler yanlış...

(Ya da böyle bir hastalık yok!)

Neticede korkulacak bir durum şu an için yok.

Aralık ayına kadar da olacağını beklemiyorum...

(Mert Taşkın)



Biz de vatandaşa kızarız yurtdışından hazır proje getirince. Hükümetimiz yurtdışından hazır pandemi hastanesi projesi getirdi. Bizim mühendislerimiz, mimarlarımız armut toplar burda. Bakanların da yurtdışından gelmesi dileği ile sevgiler.

(Merter Refikoğlu)

