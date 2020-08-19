Bakanlar kurulu buldu.

Covid virüsü uçakla seyahat etmeyi sevmez, gemi yolculuğu yapar.

(Songuç Kürşad)





Bakanlar Kurulu olağanüstü toplanarak "karar aldı" ya da "karar almak" için yetkilendirme yaptı.

Gerçek şu ki, olağanüstü zamanlarda olağanüstü kararlar alınır.

Yerel vaka sayısında beklenenden hızlı bir artış var. Sürecin başından bu yana temas takip ekibi çok iyi çalışıyor. Vakalar saptanıyor devamı temas otellerinden geliyor. İç bulaşma riski bu yolla ciddi şekilde azalıyor.

Bakanlar Kurulu, "gemiyle daha çok pozitif geliyor" dedi, rakamlar ortada. Geriye doğru taradık, uçakla geliyor.

Bu konuda ya bu güne kadar açıklananlarda bir sorun var, ya da ciddi bir hesaplama hatası.

"Düşük pozitif" terimi ile de tanıştık ama sonuçta pozitif.

(Hüseyin Ekmekçi)







Çok merak ediyorum. Gazeteciler, aydınlar veya sivil toplum örgütleri arasında olup hükümete destek veren çevreler, son günlerde ortaya çıkan yerel salgınlar sonrası ne düşünüyorlar? Ne de olsa ülkede "üst akıl" onlar. Böyle kriz anlarında elbette bir bildikleri vardır. Bizimle paylaşırlarsa onur duyarız. Karantinasız uçuşlara devam mı? 3-4 kumarhanenin, ithal kumarcılarla ekonomiyi kalkındıracağına inanıyorlar mı? Okullar nasıl açılmalı? Eğitim pandemi koşullarında nasıl yapılmalı? Bu soruların muhataplarına hükümet partilerine sonsuz destek veren dostlar da dahildir. Fikir ortaya koymak,gerektiğinde "Dost acı söyler" diyerek hiçbir çıkar beklemeden de paylaşılmalı. Hep övgü olmaz. Siyasi kimliklerimizi bir yana koyup vicdani duygularla düşünelim. Değerli fikirlerinizi bizim ićin önemli. Merağımızı giderin lütfen.

(Ahmet Billuroğlu)





İnsanlar paranın ve menfaatin peşinden o kadar hızlı koşuyorki, ahlakın arkadan koşup yetişmesi zor oluyor...

(Sermen Vudalı)



Yöneticilik yapmak zordur mesela karar verirken bakmayacan bu adamı severim bu adamı sevmem olayına.. Kurulan bağları bozmayacan, sevginin saygının güvenin olduğu yerleri bozmaycan bunların olmadığı yerleri düzeldecen.. İşte burda da yöneticilik vasfı devreye girer.. Birşeyleri düzeltirsen ve bunu yaparken diğer tarafları bozmadan yapabilirsan "EFSANE"olun..

Ama bir tarafı onarayım derkan diğer tarafları bozarsan ve sosyal adaletnen değil de bunu adamcılıknan yaparsan gün gelir sana selam verecek adam bulaman...

(Ahmet Arıtaş)



Virüsten ölüp biticez telef olucaz diye ağzını her açtığında felaket tellallığı yapan ve toplumu gırtlağına kadar korkuya boğan bazı uzman* insanların, ne maske ne de tedbirleri sallamayarak -ki kimse kurallara uymasa bile kendilerinin kurallara uyarak topluma örnek olması gerekir, meyhanelerdeki fotoğraflarını severek takip ediyorum

(Bahar Sancar)







Veee KKTC'nin tarihinde ilk kez istatistiğe dayalı bir çözüm üretilir:

Deniz yolu ile gelen vaka yüzdesi : %66

Hava yolu ile gelen %33

Çözüm : Deniz yolu ile gelenlere sonuç çıkana kadar limanda garantina uygulanacak.

Tabii, Yarın herkes uçakla gelecek , o zaman da koltuk numarası çift olanlar ile tek olanlar arasında istatistik tutulur diye düşünüyorum..

Tek olanlar garantina da tutulur çift olanlar eve gönderilir..

Dünyaca ünlü istatikçi Ronald Fisher, bunu duyarsa mezarında üçlü salto atacak..

(Ediz Uzun)



