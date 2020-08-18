Biri sosyal mesafe mi dedi?

Geçtiğimiz günler de eşimle birlikte yaşlı annemi ve babamı KKTC ye getirmek için Türkiye ye gitmek durumunda kaldık. Yapılması istenen 72 saat öncesi testlerimizi yaptırdık ve negatif sonuçla yollara düştük. Sosyal mesafeyi daha iyi koruyabileceğimiz için deniz otobüsü ile seyahat etmenin daha güvenliği olduğuna karar verdik.

Gidişimiz ile alakalı bir sorun olmadı. Olması gerektiği gibi Deniz otobüsü neredeyse boş sayılırdı. Kapasitenin yarısı bile değildi. Güvenli olduğuna inanıp dönüş biletimizi de deniz otobüsünden aldık. 72 saat sonra limana geldiğimizde gözlerimize inanamadık doluluk oranı yüzde yüzün de üzerinde ve insanların oturacak koltukları bile yoktu. Bu nasıl sosyal mesafe diye söylene söylene zar zor bir yer bulup oturduk ve tüm yol boyunca kolonya ve maske eşliğinde kendimizi korumaya çalıştık. Otobüs limana vardığında kendimizi güçlükle dışarı çıkardık. Kontrolden geçip tekrar test yaptıracağımız binaya girmeye çalışırken ikinci şoku yaşadık. İnsan kalabalığın içinde isimlerimizin yazdığı ve duvara asılan kağıtların üzerinde isim ve sıra numaralarımızı bulmak için, sosyal mesafenin (s) sinin bile olmadığı bir kalabalığın içinde bize tekrar test yapacakları yeri öğrenebilmek için yan yana, üst üste isimlerimizi okumaya çalıştık. Kağıtta 380 kişinin isminin içerisinde kendi ismimizi okumayı başardıktan sonra aramızda yarım metre mesafe bile olmayan sıralara girip bize test yapmalarını bekledik. Nihayet pasaport kontrolden geçtikten sonra bir de x ray cihazı olmadığı için (neden yok? )aynı eldiveni ile herkesin valizinin içini kontrol eden ve eşyalarına dokunan son görevli ile işimiz bittikten sonra kendimizi dışarıya attık.

Şimdi soruyorum size sayın yetkililer

Sosyal mesafeniz, hijyen kurallarınız nerede?

İnsan o limana sağlam gelse bile hasta olarak çıkmaz mı? Vatandaşa yaptığınız bu eziyet değil de ne? Pandemi sürecinde parmakla gösterilecek bir yer iken, şimdi ne oldu da bu hale getirdiniz? Yaşlı annem ve babam bunca zaman kendilerini korurken hasta olurlarsa bunun hesabını kime soracağız biz? Bu kadar bulaşıcı bir virüs ortalarda dolaşırken kendinizi ve bizleri böyle mi korumayı düşünüyorsunuz? Deniz otobüsünden inen ve Ada’ya bu şartlarda gelen insanların hangi birini kontrol edebileceksiniz? Kimlerin nereye gittiğini kimlerle temas kurduğunu nereden bileceksiniz? Yazık çok yazık

Ne diyorduk? SOSYAL MESAFE

(Cemaliye Yeliz Arayıcı)





Denizle gelenlerde daha fazla pozitif vaka görüldüğü için yolcu kısıtlaması yapacakmış hükümet. 300-350 değil de 250 kişiyle kısıtlanacakmış gelenlerin sayısı ve ikinci PCR'larının sonuçları çıkana kadar da limanda tutulacaklarmış. Yani tam işkence. Gelenler zaten işçi falan. Alt gelir grubundan insanlar. Eskiden üst üste gelirlerdi. Saatler süren yolculukla. Ok şimdi sayı azaltıldı, yolculuk bir nebze daha rahat olacak ama onları Liman'da bekletme nerdeden çıktı? Eğer yolculuk sırasında birbirlerine bulaştırmazlarsa Liman'da beklerken mi bulaştırmalarını ister hükümet? PCR'ın sonucunun çıkması için saatlerce beklemek lazım. Ne gibi alt yapı kuracaklar bu insanlara? Bu hükümetin insana bakış işte bu kadar?

(Mete Hatay)







Büyükelçi, UBP’ye küs muhtarlarla görüştü, muhtarlar, “Büyükelçi’nin olduğu yerde elbette seçimi konuştuk” dedi.

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Sağlık Bakanı Müsteşarı, Ercan’a gönderdiği genelgeyle, Ankara’dan gelen uçakların doğrudan Girne’ye inmesinde kendileri açısından bir sakınca olmadığını bildirdi.

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Kapalı Maraş’ın TC yönetiminde eski sakinlerine açılacağı ve Birleşmiş Milletler askerlerine ‘KKTC yurttaşlığı’ verileceği, eski sakinler gelmezse kanun hükmünde kararname ve milletlerarası anlaşma ile Kahramanmaraş’tan nüfus aktarılarak, uluslararası hukuk içerisinde gerekenin yapılacağı duyuruldu.

Az sonra!

KKTC !

Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa...

Az sonra!

(Cenk Mutluyakalı)





Yani bir night clupta galabalık diye vurun eleştirin ama siyasilerin parti toplantıları kahvaltıları buluşmaları ayni ama onları es geçip eleştirin. Bölün devlet maaşlarını herkese ve kapatın! Sıkarsa

(Emirali Tatlıdil)



