Sosyal medyadan paylaşımlar





KKTC meclisinden beklentileri ve oluşan hayal kırıklıklarını okudukça bu toplumun çoktan mefta olduğuna karar verdim.

Saatlerce konuşmuşlar yasa geçmesin diye...

Eee?

Zaten kırk sekiz yıldır sadece konuşuyorlar !

O günden bu güne ne yasalar geçti, hendeklerden ne büyük develer atladı, üstümüzden kimlerin çizmeleri ve tankları geçti, ne çabuk unuttunuz!

Vallahi hayranım bu toplumun zekasına ve hayal gücüne!

Hala daha işgal altında olduğunu bilmez, ve uzun adamın uzantısı olan KKTC meclisinden halâ medet umar!

Vallahi bardon!



Armağan Karal Desem







Yeni Osmanlılar !

Gözümüz aydın, artık Kıbrıs’ta yeni Osmanlılarımız da var , hem de yepyeni Osmanlılar!

UBP’liler, Dp liler, Erhanlar, Bertanlar söyleyecekler Osmanlı olduklarını da neden CTP’liler söylemesin ki!

Sanırım CTP’liler karar verdiler, ne Osmanlılığı, ne Türklüğü, ne Töre ye ne de Erhanlara kaptıracaklar!

Öyle yağma yok, yerleşiklerin oylarını size artık kolay kolay yedirmeyiz!

CTP sizin artık sahnede yalnız kalmanıza göz yumamaz!

Ne demişti Tufan bey ben Ankara’ya 18 yaşında gittim, benim ikinci vatanım Ankara’dır !

Bu bir başlangıçtı, arkası geldi, efendim Dillirgalı Biray da kürsüden, bas bas bağırdı, Konya Karaman’dan geldiğini, arkasından ilan etti neden yerleşikler güneye geçemiyor diye feryat edenlerin resimlerini yayınladı!

Varosha bilmem ne derneği başkanı, oraların Osmanlıya ait olduğunu iddia eden biri, yani yeni Osmanlılar parti kontenjanından aday gösterildi!

Doğuş Derya bile'' Burayı vatan bilmiş, taş taş üstüne koyup emek harcamış herkes bu toprakların sahibidir, Kıbrıs Türk halkıdır ''

dedikten sonra artık anlayın CTP nin UBP, Töre ve Erhan’la nasıl bir sidik yarışı içine girdiğini!

CTP zaten bir çok defalar ispat etmişti son Osmanlılık hallerini, Afrika saldırısında emir Ankara’dan geldiği için sesi soluğu çıkmayan, Çavuşoğlu federal çözüm yok, iki devletli çözüm var derken Tufan bey hemen yanında otururken nasıl sessiz kaldığını, seçimlere Türkiye’den müdahale var mı? sorusuna ''Hayır yok'' dediğini herkes dün gibi hatırlıyor!

Son Çavuşoğlu ziyaretinde ağzını açıp bir şeyler söylemeye çalışan sözde meclis başkan yardımcısı kadını konuşturmayan, CTP bir terör yuvasıdır diyen birine cevap bile veremeyenler artık birer Osmanlı torunu olduklarını ispat derdindeler ve UBP, Töre ve Erhan’la yarış halindeler!

Ayırım yapmayın, ırkçılık yapmayın diyenler, yerleşiklerin ne zaman Güneye geçeceklerinin hesabını yapanlar, insan haklarından bahsedenler bunları söyleye söyleye bizleri tüketmeye çalışanların ekmeklerine blue band sürmeye devam etmekteler!

Yıllardır silah zoruyla evlerinden kovulup göçmen evlerinde yaşayan Rumları gece gündüz provoke eden dağlardaki bayrakları görmeyenler, onların insan haklarıyla adeta alay eder gibi çıkıp da yerleşikler ne zaman güneye geçecek, ne zaman Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu alacak derdine düştülerse bu iş bitmiştir be arkadaşlar.

Yıllar önce birisi CTP, UBP ve Töre’yle yarışa girecek deseydi insanı deli çıkarırlardı!

Ama artık gelinen son nokta bu, yani tükeniş noktası ,seçimmiş ,belediyelermiş sizleri hiç ama hiç ilgilendirmesin, kapısında ,parti binasında bayrak asılı her siyasi parti ,kurum ,kuruluş KKTC cidir ,KKTC cidir demek Kıbrıslıların sonu geldi demektir!

Ha günün birinde kapısında Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı olan bir yer görürseniz işte sığınacağınız yer orasıdır, varlığın için o bayrağın altında toplanmandır!

Birlikte toplanamassanız tek tek herkes gidecek ama tabii bir gün Tufan da , Biray da , Doğuş da çocukları ,torunlarıyla yanımızda Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı altında olacaklar, sanmasınlar ki onlar kurtulacak, ayni son onlar için de geçerlidir !

Bumin Bezmen







UEFA Avrupa Liginde 3. torbada bulunan Fenerbahçe'nin, 4. torbada bulunan 2 Kıbrıs Cumhuriyeti takımı ile eşleşme oranı %25 (toplam 8 takım var 2. güneyden).

Olursa biz de egemen devletimizden diğer tarafa geçip Fenerbahçe'yi izleme şansını buluruz inşallah



Ufuk Çağra





Üç önemli sorunumuz;

1- İradesiz, demagog, popülist siyasetçi .

2- Liyakatsiz, umursuz bürokrat .

3- Arsız ve vahşi sermaye.

İstisnalar kaideyi bozmaz. Bu üç unsur bir birini besleyerek, sürekli kaostan beslenerek yaşanmaz bir hale çevirdi buraları.



Erdoğan Bekiroğlu







Nijerya'dan öğrencilere "Kıbrısın kuzeyine gitmeyin" çağrısı yapıldı ve insan ticareti vurgusu yapıldı. İnsan ticareti konusunda yıllardır kılını kıpırdatmayan yüksek öğretim kurumları acaba bu açıklama sonrası ne yapacak? Yoksa yine üç maymunu mu oynayacak? Yoksa insan ticareti ile mücadele etme sorumluluğu da mı "milli mücadeleye" zarar verir ?

Mertkan Hamit







Her sabah meclisin önünde hem meclisin içinde olacağız, biz sokağız biz meclisiz , hem sokakta hem de meclisteyiz diyordu politikanın oryantal haziretleri , gösteri peygamberleri , siyasetin zennubeleri … ikinci sabahı bulmadan dağıldık, dağıtdık , dağıtıldık … Polisten tokadı yeyenin da yanına kaldı … Bu bir devrimdir diye haykırdı …. Sanayi holding , cypruvex , KTHY çalışanlarının kaderi neydi ? GÖÇ .., Yarın sokağa atılacak olanların da … Eyyyyy Kıbrıslı uyaaan diye habire sloganlar atıp hala daha uykuda olanlar , siz çok mu uyanıksınız ? uyuyoruz , uyutuluyoruz …. Uyuuusunda böyüsüüün ninniiii ! ..

Diktatör Haşmetmeap Rejeb bey ne demişti “ bizim yasalarmız ve kanunlarımız derhal Kıbrıs’ta da uygulanmalıdır , daha ne bekliyorlar ?.” , işin sırrı burda … Çözüm varmı , ne yapalım deyip boyun eğersen , dayatılan kadere direnmez sesini kesersen bu işin çözümü yok , hüsranla kalkar hüsranla oturursun … Zamanında sanayi holding kapatılırken ve işçiler , çalışanlar sokağa atılırken ses çıkarmayanlar hatda o işçilere ohhh çekenlerin çocukları ve torunları bu gün o işçilerin akıbetlerini paylaşıyorlar .

Neden durmuş ağlarsın loy

Güneş gebe ellerine, ellerine

Yetsin artık, bitsin artık

Yürü kötü kaderine ….

Hamza Irgat





Rumlar PKK'lılara destek çıkıyor, onları besliyor, olası bir savaşta Türklere karşı savaşmaları için askeri eğitim yaptırıyor, ev veriyor, iş veriyor, Türkiye aleyhine eylemlerine destek veriyor. İşte Baf Kalesi yanındaki eylemleri! Maalesef bizim içimizdeki sol kesimler hala daha Rum'dan medet umarak, 'federasyon, barış' naraları atıyorlar! Ne acıdır ki TC Makamlarını protesto ederek Rum'dan alkış bile almışlardır. Kıbrıs Türkleri 1974 yılına kadar ne için ve kime karşı binlerce şehit vererek direndi. TC 1974 yılında Barış Harekâtı yapmasaydı şu anda Kıbrıs'ta Türk kalacak mıydı? Bunları düşünmekten aciz bir sol var içimizde! Bütün devletlerde Milli Davalarda sağ-sol bir yumruk olur. Bizim sol KKTC'ni yok ederek yeniden Ruma bağlanarak 1974 yılı öncesine dönmek istiyor. Bu kadar acizlik olamaz! Milli Davası enosis olan ve bunun için meclisinde karar alan ve bu kadar yıl geçmesine rağmen bu kararı iptal etmeyen bir toplum var karşımızda! Bunu da görmekten acizdirler! Kıbrıs Türklerini yıllarca katleden karşımızdaki toplumun Türk düşmanı insanlarına 'Rum kardeşlerimiz, yoldaşlarımız' diyor bu içimizdeki sol kesim. Ne acıdır ki ben bu paylaşımlarımda 'Ne Mutlu Türküm Diyene' dediğim için bana 'faşistsin ırkçısın' diyenler oldu. Kendi devletinin düşmanı, kendi Milletini, kendi bayraklarını düşünmeyen bir sol var içimizde! Böylesine çok tehlikeli bir durum için Anayasamızda bunu önleyecek madde yok mu? Varsa, ki vardır, yetkililer bu maddeleri niye yürürlüğe koymuyor?

Hüseyin Çakır