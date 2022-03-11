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Sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa dikkat

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Herhangi bir bankanın ismini vererek onun adına hediye dağıttığını söyleyen bu kişiler arkadaşınız olsa dahi inanmayın

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Sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa dikkat
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız ülkemizde de dünyada olduğu gibi teknolojinin hızla ilerlediğini ve vatandaşların da bu teknolojiye ayak uydurmaya çalıştığını ancak sahtekarlıklarında teknolojiyle arttığına dikkat çekerek sitemlerini aktardılar.
Fotoğrafta görüldüğü gibi bir vatandaşımıza ait sosyal medya hesabı üzerinden başka bir arkadaşına mesaj gönderildiğini belirten vatandaşlarımız ancak bu hesabın çalındığı için fotoğrafta görülen mesajın bir aldatmaca olduğunu kaydettiler.
Bu dolandırıcılık yönteminin son zamanlarda sosyal medya üzerinden kullanılmaya başlandığına dikkat çeken vatandaşlarımız “herhangi bir bankanın ismini vererek onun adına hediye dağıttığını söyleyen bu kişiler arkadaşınız olsa dahi inanmayın. Zira arkadaşınızın hesabı çalınmış olabilir.  Bu nedenle kimseye kredi kartınızın numarasını vermeyin” diyerek uyarıda bulundular.
 
 
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