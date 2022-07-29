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Sosyal Medya'nın Sesi

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Sosyal Medya'nın Sesi
Birkaç gündür öğretim görevlileri asgari ücret alıyor diye bir söylem başladı. Bu gerçek mi? DAÜ, LAÜ, Yakındoğu, Kıbrıs Üniversitesinde öğretim görevlileri, doktorlar asgari ücret mi alıyor? Benim çevremdeki hiçbir arkadaşım asgari ücret almıyor. Bu saydıklarımın ne kadar üniversite oldukları tartışma konusu iken geriye kalan merdiven altı üniversitelerindeki öğretim görevlerinden bahsediyorsanız kusura bakmayın ama bence para da almasın öğretim görevlileri o üniversitelerde.
(Merter Refikoğlu)
 
20 sene çalışıp 1 araba, 40 sene çalışıp 1 ev alamıyorsan, bu ev ve araba pahalı olduğu için değil senin emeğin ucuz olduğu içindir..!
(Remzi Karas)
 
Aylık 8600 TL’yi az diye! (Açlık sınırı altındaki asgari ücret)
Çocuklarına harçlık olarak vermeyen züppeler;
Oturup asgari ücreti belirliyor! Bu haksızlık! Bu haksızlığa sessiz kalanlar, yapanlar kadar suçludur.
(Eralp Şerifoğlu)
 
Çürüme büyükse eğer çürüyenin sadece bakanlar ve başbakanlar olduğunu düşünmek saflık değil yalnızca uyanıklık da oluyor.
Uyanıklık oluyor da toplumsal bir uyanış olmuyor böyle!
Türkiye'nin tahakkümü, baskısı, kuşatması, müdahalesi, vesayeti, mutlak ve hoyrat kontrolü tamam da burada, kendi içimizdeki bin bir rezilliği ve samimiyetsizliği ayrıca eleştirmeyi önemli görüyorum.
“Bu düzen değişsin ama benin düzenim değişmesin” diyen kalabalıklara, cesaretle, “kimse kendi düzenini değişmediği için bu düzen de değişmiyor” diyebilmek gerekiyor.
Maaş kadar hizmeti de sorguluyorsam sebebi budur sadece!
(Cenk Mutluyakalı)
 
Uzlaşmak gibisi yoktur: Asgari ücretle ilgili görüşleri beğenilmeyen iş adamının ürünlerine boykot koyanların hesaba katmadığı gerçek: Ürünleri satılmayan fabrika kapanırsa oradaki işçilerin hali ne olacak?.. Ayağa kurşun sıkılacağına uzlaşma yolları niye aranmaz?..
(Ahmet Tolgay)
 
Ayni benzini, ayni arabayı, ayni marketi, ayni kasabı, ayni sepzeciyi, ayni elektriği, ayni suyu ve hatta ayni havayı (berikat o bedava şimdilik) kullanacayım ama özel sektör işverenleri haklı. Hayatı ucuzlatmanın yollarını arayıp bulmayarak kamu - özel makasını açıp herkesi birbirine düşman etmeye çalışmaya devam edin.
(Serkan Şah)
 
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