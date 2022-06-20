Sosyal medya ‘Babalar Günü’yle şenlendi

Sosyal medya kullanıcıları Babalar Günü nedeniyle kutlama mesajlarıyla facebook ve instagram sayfalarını doldurdu





Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde ve dünyada kutlanan ortak günlerden biri olan Babalar Günü dün ülkemizde de kutlanırken gün dolayısıyla sosyal medya mesajları ile renklenirken, esnafın yüzü yaptığı ise satışlarla gülmüş.

Hemen hemen tüm sosyal medya kullanıcılarının Babalar Günü nedeniyle gerek fotoğraflı gerekse fotoğrafsız kutlama mesajlarıyla facebook ve instagram sayfalarını doldurdukları görüldü.

Öte yandan gün dolayısıyla butik, mağaza ve küçük esnafların sattıkları, başta gömlek, pantolon, t-shirt, ayakkabı ve terlik gibi hediyelerin rağbet gördüğü bize ulaşan bilgiler arasında yer aldı.

Birçok vatandaşın ise babalarının merhum olması nedeniyle hüzünlü bir gün geçirirken, babalarının mezarlarını ziyaret ederek onlara dua okumayı ihmal etmedikleri bildirildi.



