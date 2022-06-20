banner762
banner815
Hurda böyle mi taşınır?
Hurda böyle mi taşınır?
11 0
4 0
 
"Toprağımıza ve üretimimize sahip çıkmak hepimizin temennisidir"
16 0
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
27 0
Elektriğe bir zam daha geliyor
Elektriğe bir zam daha geliyor
19 0
Haskasap Avusturya’da yarışacak
Haskasap Avusturya’da yarışacak
18 0
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
107 0
banner797
banner854

Sosyal medya ‘Babalar Günü’yle şenlendi

banner476

Sosyal medya kullanıcıları Babalar Günü nedeniyle kutlama mesajlarıyla facebook ve instagram sayfalarını doldurdu

banner825
Sosyal medya ‘Babalar Günü’yle şenlendi
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde ve dünyada kutlanan ortak günlerden biri olan Babalar Günü dün ülkemizde de kutlanırken gün dolayısıyla sosyal medya mesajları ile renklenirken, esnafın yüzü yaptığı ise satışlarla gülmüş.
Hemen hemen tüm sosyal medya kullanıcılarının Babalar Günü nedeniyle gerek fotoğraflı gerekse fotoğrafsız kutlama mesajlarıyla facebook ve instagram sayfalarını doldurdukları görüldü.
Öte yandan gün dolayısıyla butik, mağaza ve küçük esnafların sattıkları, başta gömlek, pantolon, t-shirt, ayakkabı ve terlik gibi hediyelerin rağbet gördüğü bize ulaşan bilgiler arasında yer aldı.
Birçok vatandaşın ise babalarının merhum olması nedeniyle hüzünlü bir gün geçirirken, babalarının mezarlarını ziyaret ederek onlara dua okumayı ihmal etmedikleri bildirildi.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.