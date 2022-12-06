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SOS’ten çocuk hakları etkinlikleri

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SOS’ten çocuk hakları etkinlikleri
 
SOS Çocukköyü Derneği, kasım ayı boyunca çocuk haklarına toplumsal dikkati çekmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi ve farkındalık çağrısı yaptı.
Bu süreçte birçok farklı alanda kullanılan “ben çocuğum. haklarım için bana söz ver” temalı görseller ARUCAD
tarafından hazırlandı.

SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Refika İnce ile İletişim Koordinatörü Simge Özkan, ARUCAD akademik kadrosu tarafından hazırlanan görseller için gönüllü destek veren ekibe teşekkür ziyaretinde bulundu.
 
SOS’ten yapılan açıklamaya göre, ARUCAD Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç tarafından ağırlanan SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Refika İnce, çocuk hakları ile ilgili üniversite ekibi tarafından hazırlanan sanatsal görsellerin çok değerli olduğunu ve farkındalık çağrılarında bu görselleri toplumla paylaşmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, ekibe son iki yıldır sağladıkları destek için teşekkür etti.

 
SOS Çocukköyü Derneği, kasım ayının ilk haftasından itibaren oynanan tüm basketbol, futbol ve hentbol maçlarında, sporcular tarafından taşınan bannerler ile çocuk hakları farkındalık çağrısı yaptı.


 
12 Kasım Cumartesi günü ise Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda düzenlenen “çocuk festivali” sayesinde geniş katılımla birbirinden farklı aktivite ve gösteriler ile çocuk haklarına vurgu yapıldığı kaydedildi.


 
Mekanın sağlanmasında Lefkoşa Türk Belediyesi, aktivitelerde  Basketbol Federasyonu, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, Cimnastik Federasyonu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, Hentbol Federasyonu, gösterilerde Cranberries Dance & Gym Merkezi, Berkem Darbaz ve Arkadaşları, Serdar Eren, EFS Medya, Oral Foto, LTB Ritmorkestra ekipleri etkinliğe gönüllü destek ve katılım sağladı.

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