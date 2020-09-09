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Sökülenin yerine yenisini koymak zor mu?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt bölgesi sakini bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı şeylerin oluruna bırakıldığını kopanın koptuğu yerde, kırılanın kırıldığı yerde bırakıldığını veyahut sökülenin tekrardan yerine yenisinin konulmadığını belirterek, bunun bir örneğini de Güzelyurt bölgesinde yol levhalarında gördüklerini aktardılar.

Sökülenin yerine yenisini koymak zor mu?
 
 
Vatandaşlarımız yaklaşık 2 ay önce fotoğraftaki kavşakta bulunan yol tarif levhasına birilerinin çarpması neticesinde levhanın gökyüzünü gösterdiğini yapılan şikayetler üzerine bu levhanın bir ay önce buradan kaldırıldığını kaydettiler.
Bir aydır levhayı kaldıran Su Dairesi’nin bu levhayı yerine koymadığını aktaran vatandaşlarımız  “Su tesislerine gider levhasını yerine koymak o kadar zor bir iş mi? Yoksa bu yolun nereye gittiğinin önemi yok mu?” diye sorguladılar.
Bölgeyi bilmeyen bir kişinin bu kavşağa geldiğinde levha olmadığı için o yola girerek su tesislerinin olduğu yere giderek kaybolabileceğini söyleyen vatandaşlarımız “Başta da söylediğimiz gibi ülkede yıkılan yıkıldığı yerde bırakılıyor. Kimsenin umrunda olmuyor” dediler.
 
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