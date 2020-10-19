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Sokak ortasında bırakılan molozlar tehlike saçıyor

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Sokak ortasında bırakılan molozlar tehlike saçıyor
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, ülkenin her yerinde olduğu gibi Mağusa’da da inşaat çalışmalarının son hız devam ettiğini ancak bu çalışmalar sırasında ortaya çıkan molozlar ve inşaat atıklarının kötü görüntüler ortaya çıkardığını dile getirerek bize bir fotoğraf göndererek sitem ettiler.
Özellikle işlek caddelerde yapılan inşaat çalışmalarının önüne hiçbir uyarı işareti konulmadığı için bu inşaatların yanından geçen yayaların zor anlar yaşadığını söyleyen duyarlı vatandaşlarımız “Fotoğrafta görüldüğü gibi kaldırım üzerine dökülen molozlar gece karanlığında bu yolu kullananlar tarafından görülmemesi durumunda başlarına görünmez kazalar gelebilir” dediler.
Bu gibi inşaat atıklarının mutlaka gün içinde kaldırılması gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, tabii bunun yapılması için de belediyenin denetimlerini etkin şekilde yapması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız herkesin sorumluluğunun bilincinde olması gerektiğini sözlerine eklediler.
 
 
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