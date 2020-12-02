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Soğan ithali erken başladı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, sulu tarım alanında üretim sürdüren çiftçilerimizin geçtiğimiz yaz üretim bolluğu olduğu iddia edilen kuru soğanın son günlerde piyasada azalması sonrasında Türkiye’den ithal edildiğini öğrendikleri için isyan ettikleri bildirildi.

Soğan ithali erken başladı
 
İlkbahar sonunda piyasaya çıkan beyaz soğanın çok fazla dayanma süresi olmaması nedeniyle erken tükendiğini belirten bazı soğan üreticileri yaz ayları başında hasatı yapılan kırmızı soğanın ise ambarlarında halen mevcut olmasına karşın neden Türkiye’den ithaline izin verildiğini sorguladıkları bize ulaşan bilgiler arasında.
Geride kalan yaz sezonunda bin bir emekle hasat ettikleri kırmızı soğanın fiyatının 4 TL’nin üzerine çıkması sonrasında ithaline izin verilmesinin yanlış olduğunu savunan üreticiler “Bu gidişle soğanlarımız ambarlarda çürüyecek, ya da beleşe vereceğiz” diyerek yapılan yanlıştan geri dönülmesi için yetkililere çağrıda bulundular.
Bize ulaşan bilgilere göre, ülkemizde birçok ürünün fiyatının güneye göre çok düşük olduğu için son zamanlarda patates, soğan, domates gibi sebzelerin Güney Kıbrıs’a pazarlandığı bu nedenle de piyasanın sıkıştığı yönünde.
 
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