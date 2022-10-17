Sizin Dünyanız: Beste Sakallı

Bugünkü konuğum ülkemizin yetiştirdiği başarılı şairlerimizden biri... Gerçekleriyle, haksızlıklara olan isyanıyla, derin duygularıyla, kocaman kalbiyle bir gönül insanı... Şair Beste Sakallı...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE



KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…

Gerçek.



ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

Kendi işimi kurardım.



BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

Anlam arayışı.







KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Haksızlık



EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Yok



EN BÜYÜK SEVİNCİM…

Şiir







HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

Kendimi bulmak.



BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

Zaman Felsefesinin Kısa Tarihi.



EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Tüm müzikleri severim.



EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

Benden Önce Sen.







KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Not defteri.



DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

Gereksiz bir şey yok.



BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Çiçek.



KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

Zamana meydan okuyuşum.







KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Yaşamla kurduğum bağ.



OLMASA DA OLUR...

Sahte ve yüzeysel sohbetler.



OLMAZSA OLMAZ...

Duygu ve derinlik.







EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Makarna.



HAYALİMDEKİ DÜNYA...

Kucaklayıcı ve sevgi dolu.



AŞK BENİM İÇİN...

İnsanın özüne çıkan bir kaynaktır.







ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

Bir astronotla.



GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

Norveç.



MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

Dalış eğitimi almak.



SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

Teşekkürler.



Gerçek.Kendi işimi kurardım.Anlam arayışı.HaksızlıkYokŞiirKendimi bulmak.Zaman Felsefesinin Kısa Tarihi.Tüm müzikleri severim.Benden Önce Sen.Not defteri.Gereksiz bir şey yok.Çiçek.Zamana meydan okuyuşum.Yaşamla kurduğum bağ.Sahte ve yüzeysel sohbetler.Duygu ve derinlik.Makarna.Kucaklayıcı ve sevgi dolu.İnsanın özüne çıkan bir kaynaktır.Bir astronotla.Norveç.Dalış eğitimi almak.Teşekkürler.