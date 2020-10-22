Sivrisinekler perişan ediyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde kış aylarına doğru gittiğimiz bugünlerde havaların halen soğumaması nedeniyle sivrisinek ve toz sineklerinin vatandaşları adeta perişan ettiği bildiriliyor.







Özellikle akşam ve gece saatlerinde sivrisinek ve toz sineklerin adeta hücuma kalktığı ve başta çocuklar olmak üzere tenleri hassas kişilerin rahatsızlık yaşadıkları bize gelen bilgiler arasında bulunuyor.

Evlerinde sinek kovucu hap kullanan kişilerin bile sineklerden rahatsız oldukları bildirilirken, belediyelerin neden ilaçlama yapmadığı konusunda sitemli konuştukları gelen bilgiler arasında.

Ekim ayının son günlerine doğru ilerlediğimiz bugünlerde yağmurların halen başlamaması nedeniyle yerin de soğumadığı bu nedenle sivrisineklerin halen ortalarda olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, belediyelerin biyolojik ilaçlama yapmaları gerektiğini sözlerine eklediler.



