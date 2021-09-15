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Sivrisinekler can yakmaya devam ediyor

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Sivrisinekler can yakmaya devam ediyor
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, bol güneşli ve sıcak yaz günlerinin ardından son günlerde biraz da olsa düşen sıcaklıklarla birlikte sivrisineklerin kendilerini gösterdiğini belirterek, bu konudaki sıkıntılarını bizlerle paylaştılar.
Özellikle sulak ve otluk alanlara yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların bu günlerde sivrisineklerden dolayı perişan olduklarını anlatan vatandaşlarımız, “Bu sivrisinekler adeta intikam alan insanlar gibi canımızı yakıyorlar. Her tarafımız şişti” diyerek sitemlerini dile getirdiler.
Bu sivrisineklere karşı belediyelerin yeniden ilaçlamalara başlaması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız “Bir ilaçlama yapılarak bu sivrisinekler yok edilmelidir” dediler.
 
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