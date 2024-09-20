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“Sivrisinekle mücadele aralıksız sürmeli”

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“Sivrisinekle mücadele aralıksız sürmeli”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız, ülkemizde hava sıcaklıklarının gündüzleri halen 35 derecelerde geceleri ise serinlemesine karşın özellikle geceleri dışarıda oturmak istemelerine karşın büyük mağduriyet yaşadıklarını aktararak bu mağduriyetlerinin nedenini bizlerle paylaştılar.

Geceleri havaların serinlemesiyle birlikte gerek balkonda oturmak gerekse klima çalıştırmadan uyumak istediklerini ancak sivrisineklerden dolayı perişan olduklarını belirten vatandaşlarımız, “Dışarıda oturarak vakit geçirmek veya camlar açık klimasız uyumak isterken sivrisineklerle mücadele etmek bizleri perişan ediyor” diye konuştular.

Belediyelerin sivrisineklerle mücadeleyi yıl boyunca devam ettirmesi gerektiğini vurgulayan vatandaşlarımız, her ay sağlık ve temizlik hizmeti adı altında alınan paraların en azından sivrisinekle mücadeleye harcamalarını istediler.

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