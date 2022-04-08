banner762
banner815
“İftar yemekleri neden verilmiyor?”
“İftar yemekleri neden verilmiyor?”
123 0
18 0
 
“Zamdan indirim yalan oldu”
“Zamdan indirim yalan oldu”
13 0
Yıldırımlılar yıllardır yol tamiri bekliyor
Yıldırımlılar yıllardır yol tamiri bekliyor
88 0
Gecenin galipleri, Levent ve GG
Gecenin galipleri, Levent ve GG
8 0
“Yap boz en iyi yaptığımız iş”
“Yap boz en iyi yaptığımız iş”
25 0
Vatandaşların son durumu!
Vatandaşların son durumu!
56 0
banner797
banner794

Sivrisinek ve ot sinekleriyle mücadele başlamalı

banner476

Gerek biyolojik gerekse kimyasal sivrisinekler başta olmak üzere diğer sineklere karşı mücadelenin gecikmeden başlaması gerek

Sivrisinek ve ot sinekleriyle mücadele başlamalı
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, hava sıcaklıklarının yükselmeye başladığı ülkemizde doğanın da hareketlenmeye başladığını ve birçok hayvanın görüldüğünü belirterek bu konudaki sıkıntılarını paylaştılar.
İlkbahar aylarının yaşandığı bugünlerde bahçelerinde temizlik için uğraştıklarını belirten vatandaşlarımız, ancak ot sinekleri ve sivrisineklerden dolayı perişan olduklarını kaydettiler.
Ot sineklerinin adeta saldırıya geçtiklerini ve ellerini, yüzlerini ısırdığını dile getiren vatandaşlarımız, belediyelerin artık sineklere karşı ilaçlamalara başlaması gerektiğini ifade ettiler.
Gerek biyolojik gerekse kimyasal olsun sivrisinekler başta olmak üzere diğer sineklere karşı mücadelenin gecikmeden başlaması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, aksi takdirde yaz aylarında kimsenin kapısını açmaya cesaret edemeyeceğini sözlerine eklediler.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.