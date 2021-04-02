Sivrisinek ve ot sinekleriyle mücadele başlamalı



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, hava sıcaklıklarının yükselmeye başladığı ülkemizde doğanın da hareketlenmeye başladığını ve birçok hayvanın görüldüğünü belirterek sıkıntılarını paylaştılar.

İlkbahar aylarının yaşandığı bugünlerde bahçelerinde temizlik için uğraştıklarını belirten vatandaşlarımız, ancak ot sinekleri ve sivrisineklerden dolayı perişan olduklarını kaydettiler.

Ot sineklerinin adeta saldırıya geçtiklerini ve ellerini, yüzlerini ısırdığını dile getiren vatandaşlarımız, belediyelerin artık sineklere karşı ilaçlamalara başlaması gerektiğini ifade ettiler.

Gerek biyolojik gerekse kimyasal olsun sivrisinekler başta olmak üzere diğer sineklere karşı mücadelenin gecikmeden başlaması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, aksi takdirde yaz aylarında kimsenin kapısını açmaya cesaret edemeyeceğini sözlerine eklediler.

