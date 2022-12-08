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Şirketin parasını casinoda harcadı

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Lefkoşa’da Oero Ltd’de çalışan Bulut Alev, 18 fatura karşılığı tahsil ettiği 87 bin 941 TL parayı çaldı ve çaldığı paraları casinoda harcadı

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Şirketin parasını casinoda harcadı
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Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçuyla ilgili olarak tutuklanan Hatay uyruklu zanlı Bulut Alev mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı.
Polis, 09.11.2022 – 06.12.2022 tarihleri arasında Oero Ltd isimli işyerinde müstahdem olan zanlı Bulut Alev’in 18 fatura karşılığı sirkat adına tahsil ettiği 87 bin 941 TL parayı sirkat etmekle methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının parayı casinoda harcadığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.  
 
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