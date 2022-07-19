banner762
banner815
Sınır kapılarında ehliyetle neden geçiş olmuyor?
Sınır kapılarında ehliyetle neden geçiş olmuyor?
27 0
KTOEÖS’ten Çavuşoğlu’na 17 soru
KTOEÖS’ten Çavuşoğlu’na 17 soru
10 0
 
“Bu manzara karşısında adeta insanlığımızdan utandık”
“Bu manzara karşısında adeta insanlığımızdan utandık”
18 0
Plaj güreşlerinde Lapta ve DAÜ birinci
Plaj güreşlerinde Lapta ve DAÜ birinci
24 0
20 0
“Antibiyotiğin koronavirüse faydası yok”
“Antibiyotiğin koronavirüse faydası yok”
21 0
LAÜ Gastronomi mezunları mezuniyet etkinliğinde buluştu
LAÜ Gastronomi mezunları mezuniyet etkinliğinde buluştu
8 0
banner797

Sınır kapılarında ehliyetle neden geçiş olmuyor?

banner476

banner825
Sınır kapılarında ehliyetle neden geçiş olmuyor?

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde sınır kapılarında yaşadıkları sorunu dile getirerek bu konunun çözülmesi gerektiğini ifade ettiler.
Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçmek için geçtiğimiz günlerde sınır kapısına gittiklerini aktaran vatandaşlarımız, “Geçiş yapmak için sıra bize geldiğinde yanımızda kimliklerimizin olmadığını fark ettik ve ehliyetlerimizi verdik. Ancak muhacerette görevli genç polisler bize ehliyetle geçiş yapamayacağımızı söylediler. Biz de neden geçiş yapamayacağımızı sorduk” diyerek konuyu aktarmaya devam ettiler.
Kapıdaki görevli kuralın böyle olduğunu bu nedenle geçişlerine izin veremeyeceğini kendilerine söylediğini aktaran vatandaşlarımız “Bu ehliyeti de veren ayni devletin makamı değil mi? Ehliyette yazan bilgilerin tümü zaten kimlik kartında da yok mu?” diye sorguladılar.
Bu konunun çözülmesi gerektiğini dijital dünyada bir tuş ile bütün dünyayı izleyebileceğimizi göz önünde bulundurmak gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, illa ki kimlikle geçiş gibi saçma bir olayla ülkeye giriş veya ülkeden çıkışların engellenmemesi gerektiğini sözlerine eklediler.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.