Sınır kapılarında ehliyetle neden geçiş olmuyor?





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde sınır kapılarında yaşadıkları sorunu dile getirerek bu konunun çözülmesi gerektiğini ifade ettiler.

Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçmek için geçtiğimiz günlerde sınır kapısına gittiklerini aktaran vatandaşlarımız, “Geçiş yapmak için sıra bize geldiğinde yanımızda kimliklerimizin olmadığını fark ettik ve ehliyetlerimizi verdik. Ancak muhacerette görevli genç polisler bize ehliyetle geçiş yapamayacağımızı söylediler. Biz de neden geçiş yapamayacağımızı sorduk” diyerek konuyu aktarmaya devam ettiler.

Kapıdaki görevli kuralın böyle olduğunu bu nedenle geçişlerine izin veremeyeceğini kendilerine söylediğini aktaran vatandaşlarımız “Bu ehliyeti de veren ayni devletin makamı değil mi? Ehliyette yazan bilgilerin tümü zaten kimlik kartında da yok mu?” diye sorguladılar.

Bu konunun çözülmesi gerektiğini dijital dünyada bir tuş ile bütün dünyayı izleyebileceğimizi göz önünde bulundurmak gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, illa ki kimlikle geçiş gibi saçma bir olayla ülkeye giriş veya ülkeden çıkışların engellenmemesi gerektiğini sözlerine eklediler.

