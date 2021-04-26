Sineklerle mücadele başlatılmalı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde hava sıcaklıklarının artmaya başladığı bugünlerde kere sinek ve sivrisineklerden dolayı adeta el aman çektiklerini dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.



Bize ulaşan vatandaşlarımız, hava sıcaklıklarının 30 santigrat derecelere yükseldiği bugünlerde otların da kurumaya başlamasıyla birlikte başta kara sineklerle birlikte sivrisineklerin evlere hücum ettiğini ifade ettiler.

Özellikle öğle saatlerinden sonra ve geceleri sivri sineklerin ortaya çıktığını ve can yaktığını belirten vatandaşlarımız, hem kara sinekler hem de sivrisineklerle mücadele için belediyelerin ve muhtarlıkların harekete geçmesi gerektiğini ifade ettiler.

Kara sinek ve sivrisineklerle mücadele için biyolojik bir mücadele yapılması gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, gerek şehir içlerinde gerekse köylerde direklere asılacak sinek kapanların çok fayda sağlayabileceğini de sözlerine eklediler.