Şimdi molohiya kurutma ve saklama zamanı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde yaz aylarının son günlerine doğru ilerlediğimiz Ağustos ayında, ülkemize özgü sebzelerden olan molohiya ayıklama ve sohbetleri oldukça keyifli oluyormuş.



Bize ulaşan haberlere göre özellikle Mesarya bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın ağustos ayının bugünlerinde bol bol molohiya ayıklayarak hoş sohbetler yaptığı ifade ediliyor.

Geçmiş yıllara göre molohiyanın fiyatının oldukça yüksek olmasından yana dert yanan vatandaşlarımız buna rağmen bulabildikleri kadar molohiya almayı ihmal etmiyorlarmış.

