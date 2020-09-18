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Sigara kullanırken çocuklarınızı düşünün

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, son zamanlarda çevrelerinde ve toplum genelinde gözlemledikleri küçük yaştaki çocukların sigara içmesi olayıyla ilgili düşüncelerini paylaşarak kendilerince bazı tavsiyelerde bulundular.

Sigara kullanırken çocuklarınızı düşünün
 
Çocukların erken yaşta sigaraya başlamalarında en önemli etkenin öncelikle aileleri olduğunu savunan duyarlı vatandaşlarımız, anne veya babası sigara için çocuğun çok erken sigaraya başladığını savundular.
Duyarlı vatandaşlarımız “Sigara içen arkadaşlara sesleniyoruz. Eğer çocuğunuzun sigaraya alışmasını istemiyorsanız, asla ve asla önünde içmeyin ve asla ve asla markete sigara almaya göndermeyin” diyerek uyarıda bulundular.
Vatandaşlarımız sigara almaya gönderilen çocuğunun birinci alışında iyilik yaptığını zannedeceğini, ikincisinde ne olduğunu merak edeceğini ve üçüncüsünde ne olduğunu anlayacağını vurgulayarak, son adımın ise sigarayı denemeye başlaması olacağını kaydettiler. Vatandaşlar, bunların olmaması için anne ve babanın çocukları yanında sigara içmemesi ve çocuklarını sigara almaya göndermemesi gerektiğinin altını çizdiler.
 
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