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Sıcaklar arttı, sahiller doldu

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde yaz aylarının başlangıcı olan Haziran ayının son günlerinin yaşandığı bugünlerde hava sıcaklıklarının 40 derecelere yükselmesi nedeniyle serinlemek isteyenlerin kendini sahillere attığı bildiriliyor.

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Sıcaklar arttı, sahiller doldu

Özellikle şehirlerde yaşayan vatandaşların oldukça sıcak saatlerin yaşandığı öğle saatlerine doğru ailecek soluğu deniz kenarlarında alarak deniz girdikleri veya sahilde keyif yaptıkları bize ulaşan bilgiler arasında yer alıyor.
Başta Mağusa, İskele ve Girne sahilleri olmak üzere özellikle çocuklu ailelerin halka açık plajlarda hafta sonu çok güzel saatler geçirdikleri bize ulaşan bilgiler arasında.
Birçok ailenin Haziran ayının hava sıcaklıklarının çok yükselmemesinden dolayı deniz suyunun da ılımaması nedeniyle bugüne kadar denize girmediği ve bu nedenle Cuma gününden itibaren 40 derecelere çıkan hava sıcaklığıyla ısınan deniz suyunun denize girmelerine sebep olduğu bildirildi.
 
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