“Şht Ertuğrul İlkokulu karşısındaki molozlar için önlem alınmalı”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Şht Ertuğrul İlkokulu velilerinden bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin denetiminde bölgede yürütülen kanalizasyon çalışmalarında yeterli güvenlik önlemleri alınmadığını ayrıca kazılardan çıkan toprakların ve molozların döküldüğü alanın da güvenliksiz olduğunu ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Duyarlı vatandaşlarımız kanalizasyon kazıları sırasında çıkan toprak ve molozların döküldüğü alanda bölgede yaşayan çocukların başı boş kendi başlarına oradan oraya sekip oyun oynadıklarını ifade ederek “Şht. Ertuğrul İlkokulu’nun kuzey kısmında kanalizasyon çalışmaları dolayısıyla çıkan herşey oraya bırakılmış.. Büyük taşlar, borular üzerinde çocuklar sekiyor.. Allahım korusun cam parçası çivi vs herşey çıkabilir. Aileleri de yoktu” diyerek endişelerini paylaştılar.

Duyarlı vatandaşlarımız belediye de çalışan veliler varsa biraz baskı yapıp bu alanın geçici olarak tellenmesini sağlamalarını isteyerek “Çocuklarımızı da lütfen uyaralım. Birilerinin başına bir şey gelmeden umarız önlem alınır” diyerek sözlerini tamamladılar.