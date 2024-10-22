banner913
banner932
İpekçioğlu: “Projeyle bina uyumsuz, ruhsatta sıkıntı var”
İpekçioğlu: “Projeyle bina uyumsuz, ruhsatta sıkıntı var”
8 0
DAÜ-SEN: “İsias Otel için alınacak yeni bilirkişi raporunun objektif olmasını umuyoruz”
DAÜ-SEN: “İsias Otel için alınacak yeni bilirkişi raporunun objektif olmasını umuyoruz”
4 0
 
Başbakan Üstel: “Evlatlarımızın acısını unutmadık, unutturmayacağız
Başbakan Üstel: “Evlatlarımızın acısını unutmadık, unutturmayacağız
7 0
9 0
Okullarda öğleden sonra kaosu
Okullarda öğleden sonra kaosu
22 0
Akdeniz Karpaz Üniversitesi “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinliği düzenledi
Akdeniz Karpaz Üniversitesi “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinliği düzenledi
21 0
Rumlar federal çözüme inanmıyor
Rumlar federal çözüme inanmıyor
35 0
banner1032

“Şht Ertuğrul İlkokulu karşısındaki molozlar için önlem alınmalı”

banner1020

banner1045
“Şht Ertuğrul İlkokulu karşısındaki molozlar için önlem alınmalı”
banner971

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Şht Ertuğrul İlkokulu velilerinden bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin denetiminde bölgede yürütülen kanalizasyon çalışmalarında yeterli güvenlik önlemleri alınmadığını ayrıca kazılardan çıkan toprakların ve molozların döküldüğü alanın da güvenliksiz olduğunu ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Duyarlı vatandaşlarımız kanalizasyon kazıları sırasında çıkan toprak ve molozların döküldüğü alanda bölgede yaşayan çocukların başı boş kendi başlarına oradan oraya sekip oyun oynadıklarını ifade ederek “Şht. Ertuğrul İlkokulu’nun kuzey kısmında kanalizasyon çalışmaları dolayısıyla çıkan herşey oraya bırakılmış.. Büyük taşlar, borular üzerinde çocuklar sekiyor.. Allahım korusun cam parçası çivi vs herşey çıkabilir. Aileleri de yoktu” diyerek endişelerini paylaştılar.

Duyarlı vatandaşlarımız belediye de çalışan veliler varsa biraz baskı yapıp bu alanın geçici olarak tellenmesini sağlamalarını isteyerek “Çocuklarımızı da lütfen uyaralım. Birilerinin başına bir şey gelmeden umarız önlem alınır” diyerek sözlerini tamamladılar.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.