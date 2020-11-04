Ses kirliliğine kim dur diyecek?

Ayak Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, ülke genelinde var olan ancak özellikle kalabalık şehirlerimiz olan Lefkoşa ve Girne’de trafiğin yoğun olduğu caddelerde sürücülerin yarattığı ses kirliliği nedeniyle zaman zaman çıldırma noktasına geldiklerini dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Kendilerinin çalıştığı Lefkoşa’nın işlek caddelerinden olan Surlariçi bölgesindeki Girne Caddesi’nde gündüz olsun gece olsun bazı araç sürücülerinin araçlarına kurdukları ses siteminden dolayı oturdukları yerden zıpladıklarını dile getiren vatandaşlarımız, “Araçlarındaki ses sitemi adeta camları yerinden oynatacak şekilde yüksek ses verdiği için rahatsız oluyoruz. Bu şekilde araç kullanarak ne anlıyorlar” diye konuştular.

Bu konuda denetim yapacak bir yetkili mercinin olup olmadığını sorgulayan vatandaşlarımız “Zaten yollardaki araç sayısının fazlalığı nedeniyle motor seslerinden rahatsız oluyoruz. Bir de bu şekilde yüksek bas sesle araçlarında müzik dinleyenler de olunca adeta kulak zarlarımız delinecek oluyor” diyerek sözlerini tamamladılar.

